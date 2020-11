KAART | Positieve trend zet ook door in Oost-Nederland, Urk valt opnieuw uit de toon

Check jouw plaatsHet aantal nieuwe coronagevallen (5703) is met 974 gedaald ten opzichte van een dag eerder. De positieve trend is ook in Oost-Nederland zichtbaar. Urk valt ook over de afgelopen 24 uur uit de toon. Net als gisteren werden er in de gemeente relatief veel nieuwe coronabesmettingen geteld.

In het vissersdorp werden van vrijdag op zaterdag 20 nieuwe besmettingen geteld. In verhouding tot het aantal inwoners had de gemeente daarmee de meeste nieuwe positieve tests van Nederland: 95 per 100.000. Burgemeester Cees van den Bos deed al een oproep aan de Urkers het virus niet te onderschatten.

Het afgelopen etmaal ging het nog amper beter. Er werden 19 nieuwe besmettingen geteld: 90 per 100.000 inwoners. Alleen de Brabantse gemeente Rucphen scoorde met 96 per 100.000 inwoners beroerder op de coronakaart van de laatste 24 uur.

Ook Rijssen-Holten valt al dagen in negatieve zin op. Ook ditmaal is die gemeente weer donkerrood met 73 positieve tests per 100.000 inwoners.

Positief

Het algehele beeld van de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland is niettemin positief, net als gisteren. In alle drie de regio’s nam het aantal nieuwe besmettingen af ten opzichte van een dag eerder. In IJsselland ging het van 147 naar 132, in Flevoland van 155 naar 147 en in Noord- en Oost-Gelderland van 253 naar 216.

De grote steden in deze regio kleuren allen lichtoranje op de coronakaart: een teken dat er niet direct reden is tot zorgen. In Apeldoorn werden 28 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. In Deventer 26, in Lelystad 22 en Zwolle scoorde in verhouding tot het aantal inwoners het best met 21 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

Deze week - sinds maandag - was elke dag sprake van een daling van het aantal nieuwe gevallen, behalve op vrijdag. Toen meldde het RIVM een stijging van een kleine 300. Van maandag tot en met zondag zijn er 50.311 positieve tests gemeld en 570 sterfgevallen. Dat waren er in die periode vorige week respectievelijk 68.589 en 389.

De veiligheidsregio’s met de hoogste aantallen nieuwe besmettingen zijn zondag Rotterdam-Rijnmond (665), Utrecht (463) en Midden- en West-Brabant (439). In de gemeentes Rotterdam (375), Amsterdam (332) en Den Haag (144) kwamen de meeste nieuwe gevallen aan het licht.

