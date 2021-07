KAART | Problemen in Deventer houden aan, opvallend aantal coronagevallen in Urk en Staphorst

CHECK JOUW GEMEENTEDeventer blijft onverminderd de lijst aanvoeren met de meeste besmettingen in de regio, met 75,5 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers. Staphorst en Urk - voorheen nog brandhaarden - scoorden afgelopen etmaal juist opvallend goed.

In totaal werden vandaag 8522 positieve gevallen gemeld in Nederland. Dat zijn er 876 minder dan gisteren, toen er 9398 positieve testen waren. In de regio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn 487 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Gisteren kleurden op de regionale coronakaart nog zes gemeenten geel, negen oranje, zeven donkeroranje en één grijs. Vandaag is er een ander beeld te zien:

Duidelijk is dat Deventer een behoorlijke brandhaard is geworden. De gemeente is voor de vierde dag op rij donkerroord op de kaart; er kwamen afgelopen 24 uur ruim 70 nieuwe coronagevallen bij. Ook het aangrenzende Voorst zit relatief hoog qua aantal positieve tests.

Nijkerk, Apeldoorn, Brummen, Rijssen-Holten, Olst-Wijhe, Zwolle en Elburg zijn één stap verwijderd van het predicaat rood.

Urk en Staphorst op nul

Positief is dat er meer gemeenten bij zijn gekomen waar weinig tot geen coronameldingen zijn. Urk deelt die ‘eerste plaats’ met met Staphorst; in beide gemeenten werd geen nieuwe besmetting gemeld. Ook Zutphen doet het goed met met slechts 6,3 positieve testen per 100.000 inwoners.

Gisteren was Urk de enige gemeente op de landkaart met 0 positieve testen. Amsterdam voerde toen nog de lijst aan met 152,2 positieve testen per 100.000 inwoners. Nu is dat aantal gedaald naar 132,2.

Ziekenhuis

In totaal zijn vandaag in Nederland 129 ziekenhuisbedden bezet, een toename van elf patiënten sinds gisteren. Zeven mensen daarvan liggen op de reguliere COVID-afdeling, vier anderen zijn op de intensive care opgenomen. De enige patiënt in de hele regio die is opgenomen, ligt in een ziekenhuis in Flevoland.

