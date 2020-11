KAART | Putten gaat Urk en Rijssen-Holten achterna en kleurt donkerrood, Elburg blinkt juist uit

Check jouw gemeenteHet aantal positieve coronabesmettingen daalt vandaag opnieuw, maar in Oost-Nederland is dat zeker niet overal het geval. Ook kleuren een aantal plekken in deze regio nog steeds donkerrood op de kaart.

Er kwamen vandaag landelijk 6996 meldingen binnen van positieve coronatests, dat zijn er 650 minder dan gisteren. In de veiligheidsregio IJsselland kwamen er vandaag 149 nieuwe coronabesmettingen bij, dat zijn er iets meer dan gisteren. Uitschieter is Deventer met 34 nieuwe besmettingen, terwijl dat er gisteren nog 19 waren.

Ook in onder meer Hardenberg, Raalte, Steenwijkerland en Ommen zien we stijgingen. In Ommen werd gisteren bijvoorbeeld maar 1 nieuwe besmetting gemeld, nu zijn dat er 8. Het aantal positieve tests per 100.000 inwoners ligt hier op 44. De gemeente Zwartewaterland heeft 52 positieve tests per 100.000 inwoners.

Donkerrood

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zien we volgens het coronadashboard een kleine stijging. Het afgelopen etmaal zijn er 275 nieuwe besmettingen vastgesteld, gisteren lag dat aantal op 268. Negatieve uitschieter is Putten. Als we kijken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, dan kleurt deze plaats donkerrood met 62 positieve tests per 100.000 inwoners.

Net als voorgaande dagen kleurt ook Rijssen-Holten donkerrood op de kaart. Hier gaat het om 57 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat is overigens wel wat minder erg dan gisteren, toen werden er 86 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Ook in Berkelland in de Achterhoek ziet het er niet goed uit. Deze gemeente kleurt donkerrood met 64 positieve tests per 100.000 inwoners.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

In de veiligheidsregio Flevoland zijn er vandaag 127 nieuwe positieve coronagevallen gemeld. Dat waren er gisteren nog 204. Urk blijft net als gisteren een uitschieter in negatieve zin. Urk kleurt donkerrood met 57 positieve tests per 100.000 inwoners.

Nul coronagevallen

In de grote gemeenten kent Deventer 33 positieve tests per 100.000 inwoners, Apeldoorn 31, Lelystad 28 en Zwolle 22. Er zijn ook gemeenten waar het juist heel goed gaat. In Zeewolde zijn vandaag bijvoorbeeld maar 4 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld en in Elburg werden er deze donderdag zelfs helemaal geen nieuwe coronagevallen vastgesteld.

Landelijk

Als we naar het landelijke beeld kijken, dan blijven de problemen vooral spelen in bijvoorbeeld de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daar registreerde het RIVM het afgelopen etmaal 915 positieve tests. De regio Haaglanden noteerde 537 nieuwe besmettingen, gevolgd door Utrecht met 513 nieuwe gevallen. Amsterdam-Amstelland registreerde 489 positieve tests en Midden- en West-Brabant 441.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.