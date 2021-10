KAART | Putten kleurt donkeroranje, besmettingen in Staphorst stagneren

Na Staphorst telt Putten de meeste positieve coronatests. In de afgelopen dag steeg het aantal positieve tests naar 45. Ook in de omgeving van Staphorst stegen de besmettingen fors. Zo namen het aantal besmettingen in Steenwijkerland in één dag toe met 10 positieve tests (per 100.000 inwoners).

En de gemeenten Zwolle, Kampen en Dalfsen laten eveneens een flinke toename aan positieve tests zien. In Zwolle zijn bijvoorbeeld 9 nieuwe besmettingen vastgesteld. Rondom Staphorst kleuren nu bijna alle gemeenten oranje, terwijl dit gebied gisteren nog bijna geheel lichtgrijs was.

Niet verwonderlijk ook dat het aantal besmettingen in de regio IJsselland de lucht in schiet. In de voorbije 24 uur zijn er 30 nieuwe coronagevallen gemeld en daarmee telt de regio nu 90 positieve tests.

Ook Flevoland laat een toename zien in het aantal nieuwe besmettingen. Daar stijgen de coronagevallen van 41 naar 68. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is het aantal positieve tests in het afgelopen etmaal gedaald van 129 naar 101.

Na drie dagen van toenames is het landelijke aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen woensdag een klein beetje gedaald, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In Nederland liggen nu 481 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, dat zijn er 2 minder dan dinsdag. In de drie voorgaande dagen nam dit aantal in totaal met 61 toe.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 347 mensen met corona. Dat zijn er 4 minder dan de voorgaande dag. Op de i.c.’s nam het aantal Covid-patiënten met 2 toe tot 134. In de afgelopen 24 uur werden er 43 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 12 nieuwe patiënten opgenomen.

