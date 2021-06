KAART | Putten voert lijst in de regio aan met positieve coronatesten

CHECK JOUW GEMEENTEDe ‘coronakaart’ van Oost-Nederland laat vandaag opnieuw een positief beeld zien. In vrijwel alle gemeenten in onze regio lijkt het virus onder controle. Zestien gemeenten melden zelfs geen enkel nieuw geval in de afgelopen 24 uur. Putten is wat dat betreft een negatieve uitschieter.

In Putten zijn weliswaar minder coronabesmettingen dan gisteren gemeld, maar nog steeds voert de gemeente de lijst met in de regio aan. Het aantal nieuwe besmettingen in 24 uur daalde van 24,9 per 100.000 inwoners gisteren naar 20,7 besmettingen.

De gemeente Putten wordt gevolgd door Zeewolde met 8,8 positieve testen per 100.000 inwoners en Hattem met 8,2 positieve testen per 100.000 inwoners. Deze drie gemeenten zijn de enige die nog oranje kleuren op de kaart.

Zesde dag op rij onder de 1.000

In de regio is het aantal gemelde besmettingen gedaald van 724 op dinsdag naar 679 op woensdag. Voor de zesde dag op rij blijft de regio onder de 1000 besmettingen per dag.

Gisteren kleurden nog zes gemeenten oranje op de coronakaart: Elburg, Nunspeet, Zwartewaterland, Ermelo, Putten en Voorst. Van dat rijtje is nu alleen Putten overgebleven.

Gemeenten met 0 besmettingen Urk, Noordoostpolder, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde, Epe, Zwartewaterland, Meppel, Ommen, Dalfsen, Olst-Wijhe, Raalte, Deventer en Voorst.

Rozendaal donkerrood

Putten stond gisteren nog op de tweede plek van de meeste getelde besmettingen in Nederland. Inmiddels is de gemeente gezakt naar de zesde plek. In Rozendaal kleurt landelijk gezien donkerrood met 58,7 besmettingen per 100.000 inwoners. De plaats wordt opgevolgd door Goes (31,5), Noord Beveland (27,1), Borsele (26,4) en Sluis (21,5).

In Flevoland werden er 16 besmettingen op de 100.000 inwoners gemeld, één besmetting meer dan 24 uur geleden. In veiligheidsregio IJsselland daalde het aantal positief getesten van 18 naar 9 per 100.000 inwoners. Veiligheidsregio Noord-Oost-Gelderland kende gisteren nog een stijging van 9 naar 34 besmettingen, vandaag waren er 22 positieve testen.

Zowel in Flevoland als in Noord-Oost-Gelderland waren gisteren geen nieuwe ziekenhuisopnamen. In IJsselland werden twee mensen opgenomen in het ziekenhuis.

