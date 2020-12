KAART | Raalte nieuwe brandhaard in de regio, opnieuw zorgelijke stijging Deventer

Check jouw gemeenteHet aantal positieve coronatests is voor de zesde dag op rij gestegen. Het afgelopen etmaal waren het er 7134: ruim 300 meer dan gisteren. In deze regio valt de forse stijging in IJsselland op. Raalte en Deventer zijn daar de zorgenkindjes.

Zaterdag kleurden vier gemeenten in deze regio rood op de coronakaart, gisteren waren het er al zeven en vandaag loopt dat aantal op tot negen. In de veiligheidsregio IJsselland is toename het grootst ten opzicht van een etmaal eerder: van 193 naar 291 positieve tests.

In dit gebied bevinden zich ook de gemeenten met de meeste positieve tests in verhouding tot het aantal inwoners. Raalte spant de kroon met 127 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners. Deventer, dat gisteren ook al donkerrood kleurde, volgt met 108 positieve tests per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Urk

In de regio Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal positieve tests ook toe ten opzichte van 24 uur eerder: van 245 naar 287. In Flevoland was, geheel tegen de landelijke trend in, een daling zichtbaar (van 298 naar 215 positieve tests).

Urk was wekenlang dé coronabrandhaard in deze regio, maar het aantal nieuwe gevallen zwakt daar wat af. Afgelopen etmaal testten 15 Urkers positief: 71 per 100.000 inwoners. Dat getal is nog altijd hoog, maar wel het laagste aantal nieuwe besmettingen in deze gemeente sinds 9 november.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad zijn 338 mensen positief getest. In Amsterdam kwamen 223 gevallen aan het licht en in Deventer 109. Het aantal bevestigde besmettingen in Tilburg steeg met 104 en in Almere met 102. Den Haag noteerde 95 nieuwe gevallen, Utrecht en Amersfoort elk 86.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag opnieuw iets toegenomen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1660 patiënten met corona. Dat zijn er 19 meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vergeleken met begin deze maand is het aantal opgenomen coronapatiënten nauwelijks afgenomen.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 41.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd, wat neerkomt op ruim 5800 per dag. Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 560.000 Nederlanders positief getest.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.