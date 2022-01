KAART | Recordaantal positieve tests in Oost-Nederland: dik 2800 nieuwe coronagevallen

CHECK JOUW GEMEENTEEr is afgelopen etmaal een recordaantal positieve tests geregistreerd in Oost-Nederland. In totaal kwamen er liefst 2860 coronagevallen bij in de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland. Dat zijn er ruim 500 meer dan gisteren.

In IJsselland werd een nieuw negatief record neergezet: nog nooit testten 754 mensen in één etmaal positief. Het gebroken record was van 21 november, destijds werden 744 besmettingen geregistreerd.

Ook in Noord- en Oost-Gelderland werd de hoogste piek op één dag ooit bereikt. Daar testten 1263 inwoners positief. Op 16 november werd een hoger aantal coronagevallen (1435) geteld, maar dat aantal was vertroebeld vanwege een storing een dag eerder.

In Flevoland is net geen sprake van een nieuw record. Daar kwamen 843 coronagevallen bij. Dat aantal lag één keer hoger. Op 7 januari werd ontdekt dat 866 mensen het virus onder de leden hebben.

Coronagevallen Flevoland

In absolute zin mag Flevoland vandaag dan de minste positieve coronagevallen tellen in deze regio, in relatieve zin scoort deze veiligheidsregio het beroerdst met 197 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. In Noord- en Oost-Gelderland (152) en IJsselland (141) ligt dat aantal aanzienlijk lager.

Op de coronakaart van Oost-Nederland kleuren alle gemeenten donkerrood, op twee na. Ommen (13) en Hattem (9) testen weinig inwoners positief ten opzichte van de rest.

Uitschieters

Negatieve uitschieters in deze regio zijn Dronten (100 positieve tests) en Zeewolde (54). In verhouding tot het aantal inwoners scoren deze twee gemeenten het slechtst. Ook Staphorst (36), Lochem (69) en Harderwijk (93) noteren veel coronagevallen ten opzichte van het aantal inwoners.

In absolute zin registreerde de gemeente Apeldoorn de meeste positieve tests afgelopen etmaal in deze regio. Daar testten 258 inwoners positief. Alleen op 6 december werden meer coronagevallen geteld. In Deventer bleken vandaag 155 mensen besmet met het virus, in Zwolle werden 169 positieve tests geteld.

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft landelijk ongeremd oplopen nu de omikronvariant het meest voorkomt. Tussen dinsdagochtend en banochtend zijn 32.149 positieve tests gemeld. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal ooit.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat het coronavirus 209.073 keer is vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 29.868 positieve tests per dag, het hoogste niveau ooit. Dat gemiddelde stijgt voor de vijftiende dag op rij.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten op de verpleegafdelingen schommelt de laatste dagen. Werden er tussen maandag en dinsdag nog 146 nieuwe mensen met corona in de ziekenhuizen opgenomen, afgelopen etmaal waren dat er 94. Ook het totale aantal coronapatiënten dat een ziekenhuisbed bezet houdt, daalt en stijgt, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Woensdag liggen er nog 1432 mensen met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 56 minder dan een etmaal geleden. Van maandag op dinsdag nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ook af, maar de dag ervoor was er juist sprake van een stijging.

Zorgmedewerkers van de verpleegafdelingen behandelen momenteel 1057 coronapatiënten, 45 minder dan een etmaal geleden. Dat betekent dat er meer mensen met Covid-19 een verpleegafdeling mochten verlaten dan de 94 die er nieuw werden opgenomen.

