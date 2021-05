KAART | Regionale coronacijfers stijgen, tégen de landelijke trend in

CHECK JOUW GEMEENTEOndanks technische storing, waardoor er minder meldingen zijn doorgekomen, stijgt het aantal coronabesmettingen in deze regio. De onderlinge verschillen zijn echter groot. Met Ermelo, Dronten en Zeewolde als positieve uitschieters. Salland is momenteel het zorgenkindje.

Het leek zo mooi te dalen allemaal, zaterdag ‘slechts’ 5819 besmettingen in Nederland en vandaag stokte de teller op 5534. Maar voor het roepen van hosanna blijkt het te vroeg. Door een technische storing zijn er namelijk minder meldingen doorgekomen. Hierdoor valt het cijfer nu lager uit dan in werkelijkheid en vallen de cijfers komende dagen naar verwachting hoger uit.

Wat dat precies gaat betekenen voor de regionale cijfers, is nu nog niet duidelijk. Wel is helder dat - ondanks die storing - in zowel de veiligheidsregio IJsselland (van 160 naar 205) als Noord- en Oost Gelderland (van 200 naar 243) het aantal besmettingen fors is gestegen in vergelijking met zaterdag.

Naar de oorzaak is het gissen, maar het zijn vooral de gemeentes in een lijn van zuid naar noord van Brummen tot aan Steenwijkerland die er veel besmettingen bij mogen tellen. Met Zutphen als negatieve uitschieter met relatief het hoogste aantal: 60 per 100.000 inwoners.

Ermelo beste jongetje van de klas

Het staat in schril contrast met de landelijke daling, maar ook met de cijfers van veiligheidsregio Flevoland, waar de besmettingscijfers in vergelijking met zaterdag juist spectaculair dalen (van 106 naar 49). Dronten en Zeewolde hoefden beide maar één geval te melden. Opmerkelijk genoeg geldt dat ook voor Ermelo, dat daarmee op de Veluwe met afstand het beste jongetje van de klas is.

Klik op jouw gemeente om de dagcijfers over de afgelopen 24 uur te zien.

De getallen die je in dit verhaal leest, komen na verloop van tijd niet overeen met de inhoud van de kaart hieronder. Ze blijven wel actueel vanaf vandaag (zondag 2 mei) tot in de loop van de maandag.

Vanuit de ziekenhuizen komt er hoopvol nieuws. Daar liggen zondag 2600 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 38 minder dan zaterdag toen de daling van het aantal coronapatiënten inzette na zes dagen van stijging. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De regio volgt die trend wel op de voet. In alle drie daalde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van in totaal 27, naar 6. Sterfgevallen waren er hier niet. Landelijk waren dat het afgelopen etmaal ‘slechts’ drie.

Lichte daling op IC

Het aantal Covid-patiënten op de intensive care is met zeven gedaald naar 804. Dat schommelt al ruim twee weken tussen de 800 en 850. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdeling daalde het afgelopen etmaal met 31 patiënten naar 1796.

De instroom is gedaald ten opzichte van afgelopen dagen. Afgelopen etmaal zijn 214 nieuwe coronapatiënten opgenomen op een verpleegafdeling of intensive care, 106 minder dan zaterdag. Vergeleken met vorige week is het gemiddeld aantal nieuwe opnames ongeveer gelijk. ,,We verwachten dat de bezetting de komende week hoog blijft en mogelijk verder toeneemt”, stelt het LCPS.

