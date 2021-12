KAART | Relatief weinig positieve tests in IJsselland: er is één vreemde eend in de bijt

CHECK JOUW GEMEENTENa de flinke stijging in het aantal besmettingen van gisteren, is het nieuwe aantal besmettingen vandaag gestabiliseerd in Oost-Nederland. De regio IJsselland is het beste jongetje van de coronaklas geworden. Er is één uitzondering: in Kampen waren afgelopen dag relatief veel positieve testen.

In heel Oost-Nederland zijn in één dag 2165 mensen positief getest op corona. Dit aantal verschilt amper met gisteren, toen er 2187 besmettingen bij zijn gekomen. Ook per veiligheidsregio zijn de verschillen minimaal. In de veiligheidsregio Flevoland daalde het dagelijkse aantal besmettingen van 588 naar 549.

Amper verschil

In de veiligheidsregio IJsselland was juist een kleine stijging: van 506 naar 533. In Noord- en Oost-Gelderland is er bijna geen verschil. Er zijn vandaag 1083 coronabesmettingen bijgekomen en gisteren lag lag dit aantal op 1087. Een daling in de regio lijkt nog niet ingezet.

Van de veiligheidsregio’s doet IJsselland het met het aantal besmettingen het best. Daar zijn per 100.000 inwoners gemiddeld 99,7 mensen binnen één dag positief getest op het coronavirus. In Flevoland (128,2 per 100.000) en Noord- en Oost-Gelderland (130,3 per 100.000) liggen deze gemiddelden hoger.

Opvallend zijn de grote verschillen binnen de regio IJsselland. De gemeenten Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Olst-Wijhe en Heerde, waar enkele weken terug veel besmettingen waren, kleuren steeds lichter op de coronakaart met het aantal besmettingen. In Heerde kwamen er slechts vijf coronagevallen bij in één dag.

Piek in Kampen

In Kampen zijn nu juist veel coronagevallen. 119 besmettingen kwamen daar de afgelopen 24 uur bij (220,3 per 100.000 inwoners). Dat betekent dat bijna een kwart van het aantal besmettingen in de regio IJsselland in Kampen was. In Meppel kwamen er met 71 nieuwe besmettingen ook relatief veel nieuwe coronagevallen bij (206,5 per 100.000 inwoners).

In Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland kleuren bijna alle gemeenten donkerrood op de coronakaart. Alleen bij inwoners van Urk, Oldebroek en Putten heeft de GGD relatief gezien iets minder coronagevallen vastgesteld dan in andere gemeenten. Noordoostpolder was de afgelopen dagen het zorgenkindje van de regio. Gisteren waren er nog 214,4 positieve testresultaten per 100.000 inwoners. Vandaag waren dit er met 128,2 per 100.000 een stuk minder.

In de afgelopen dag zijn vanuit het hele land 21.053 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het RIVM. Het aantal besmettingen is ook daar gestabiliseerd, maar van een daling is nog geen sprake.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 152.144 meldingen van positieve tests. Gemiddeld komt dat neer op 21.735 positieve tests per dag. Dat gemiddelde veranderde de afgelopen dagen niet veel, terwijl het daarvoor juist 58 dagen achter elkaar was gestegen. Dat wijst erop dat Nederland nu net voorbij een piek zit.

Het RIVM kreeg afgelopen dag 34 meldingen van sterfgevallen vanwege corona. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.

In totaal liggen er nu 2754 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 62 meer dan zondag, zo blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nu 611 coronapatiënten, 13 meer dan zondag. Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2143 coronapatiënten behandeld, een toename van 49 vergeleken met een dag eerder.

In de afgelopen 24 uur werden er 211 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, het laagste aantal in drie weken. Op de ic’s werden 51 patiënten met corona opgenomen.

Over hoogtepunt

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zijn deze laatste cijfers goed nieuws voor de ziekenhuizen. De instroom van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen lijkt volgens hem over zijn hoogtepunt heen.

Het meerdaagse gemiddelde van het aantal nieuwe patiënten is ‘sterk gedaald’ ten opzichte van vorige week, stelt Kuipers vast. Op de ic’s kwamen de afgelopen week 42 patiënten per dag binnen, dat waren er een week eerder nog 48. Op de ‘normale’ afdelingen daalde de instroom van 299 per dag naar 284 per dag. Vooral de laatste dagen daalt de instroom fors.

