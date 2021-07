KAART | Rijssen-Holten en Deventer in het rood, Urk meldt nul positieve coronatests

In Deventer was zaterdag sprake van 57,6 positieve tests per 100.000 inwoners. Vandaag is die waarde gestegen naar 77,4 positieve tests. En buurgemeente Rijssen-Holten ging van gisteren 52,4 positieve tests naar een aantal 60,2. En in Olst-Wijhe, dat vrijdag dus ook nog rood was, blijft donker oranje. Daar werd gisteren 49,3 positieve tests genoteerd. Een etmaal later is dat 43,8 positieve tests.