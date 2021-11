KAART | Rijssen-Holten neemt stokje van Urk over, vooral in Flevoland minder besmettingen

CHECK JOUW GEMEENTENa drie achtereenvolgende dagen het hoogste aantal coronabesmettingen genoteerd te hebben in deze regio, geeft de gemeente Urk deze twijfelachtige eer vandaag eindelijk door. Dit keer is Rijssen-Holten de gemeente in Oost-Nederland waar de situatie met 98 nieuwe coronagevallen het meest zorgelijk is, in relatieve zin zou dat per 100.000 inwoners uitkomen op ruim 256 positief geteste mensen.

Ook andere gemeenten, op met name de Veluwe, noteren vandaag veel besmettingen. In Heerde gaat het bijvoorbeeld om 197,1 positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Ook Nunspeet, Hattem en Ermelo vallen zelfs tussen de donkerrood gekleurde gemeenten op. Hetzelfde geldt buiten Gelderland ook voor de gemeenten Noordoostpolder, Ommen en Dalfsen. Ook daar hebben ze tussen maandagochtend en dinsdagochtend met veel positieve coronatests te maken gehad.

De kroon

Maar Rijssen-Holten spant dit keer dus de kroon, met 256,5 positief geteste mensen per 100.000 inwoners. In absolute aantallen gaat het om 98 inwoners. Dat getal is 21 meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in deze gemeente.

Een aantal gemeenten valt ook positief op. Zo zitten Meppel, Zwartewaterland, Staphorst, Olst-Wijhe en Dronten juist nog onder de 100 positief tests per 100.000 inwoners. Deventer scoort vandaag het best in deze regio.

200 minder

In de Veiligheidsregio’s Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland zijn in totaal 2297 mensen positief op het coronavirus getest. Een dag eerder was dit aantal nog 2499. Die daling van ruim 200 mensen is vooral te danken aan Flevoland, waar het aantal besmettingen zakte van 648 naar 499.

In IJsselland is het aantal positief geteste mensen ook gedaald: van 671 naar 615 mensen. In Noord- en Oost-Gelderland is het aantal coronabesmettingen juist licht gestegen, van 1180 naar 1183.

Landelijk zijn er tussen maandagochtend en dinsdagochtend 23.039 positieve coronatests geregistreerd. Dat is vrijwel evenveel als een dag eerder (acht minder). Het is de achtste dag op rij dat het dagelijkse cijfer boven de grens van 20.000 gevallen uitkomt. Het coronavirus verspreidt zich momenteel vooral onder twee groepen: jonge kinderen en hun ouders.

Ziekenhuizen

Afgelopen etmaal werden er 349 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds 29 december vorig jaar. Op de intensive cares werden 51 patiënten met Covid-19 opgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen er in de ziekenhuizen nu 2540 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 6 mei. Sinds maandag nam de totale ziekenhuisbezetting met 110 covidpatiënten toe. Op de intensive cares klom het aantal mensen met corona dinsdag met 18 tot 488. Op de verpleegafdelingen nam het aantal covidpatiënten toe met 92 tot 2052.

Drie Zwolse sterfgevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen dag 53 keer de melding dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is overleden. Onder hen zijn onder meer drie Zwollenaren. Met acht sterfgevallen is het aantal sterfgevallen in de Veiligheidsregio IJsselland vandaag ook relatief hoog.

In de vandaag gepubliceerde weekcijfers blijkt dat er meer dan 153.000 positieve tests zijn geregistreerd. Dat is het hoogste aantal ooit. Ook waren er 1833 ziekenhuisopnames en 265 doden. Experts maken zich grote zorgen om de oplopende aantallen.

