KAART | Situatie verslechtert: twee ‘donkerrode’ gemeenten in regio op dag vol nieuwe besmettingen

CHECK JOUW GEMEENTEDe coronasituatie in Oost-Nederland begint steeds zorgelijkere vormen aan te nemen. Ook vandaag komen er ruim 500 nieuwe besmettingen bij, in de regio Noord- en Oost-Gelderland zien we zelfs een verdubbeling binnen 24 uur. Het aantal grijze gemeenten op de coronakaart is tot een minimum gedaald. Sterker nog: er kleuren deze vrijdag zelfs twee gemeenten donkerrood.

In totaal staat de teller vandaag op 548 nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland, dat zijn er 233 meer dan gisteren. De grootste stijging is zichtbaar in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daar werden donderdag nog 151 positieve tests gemeld, vandaag is dat aantal zo goed als verdubbeld naar 300. Ook in IJsselland en Flevoland stijgen de besmettingen door. Daar zijn het er vandaag respectievelijk 169 en 79.

Donkerrood

Op de coronakaart zien we vandaag iets wat we al langere tijd niet in deze regio hadden gehad: de donkerrode kleur. Ofwel: de slechtste kleur die je op de coronakaart kunt hebben. Twee gemeenten krijgen 'm vandaag en die liggen allebei in Overijssel. Deventer noteert 69,5 positieve tests per 100.000 inwoners en Olst-Wijhe spant de kroon met 87,7 positieve tests per 100.000 inwoners.

Zorgelijk

Ook in veel andere gemeenten wordt de situaties steeds slechter. In Bronckhorst worden bijna 50 besmettingen per 100.000 inwoners genoteerd en Rijssen-Holten (47,1) en Putten (45,6) zitten daar dicht tegenaan. En veel meer vlakken op de coronakaart staan diep in het oranje, zoals we zien in onder meer Nunspeet, Voorst, Apeldoorn en Zwolle.

,,Wij ervaren het als zorgelijk, omdat we in korte tijd een algehele toename van het aantal besmettingen zien", laat woordvoerder Diana de Groot van de GGD IJsselland weten. ,,Het landelijke beeld geldt ook voor Zwolle en Deventer, dus dat er met name besmettingen bij jonge mensen zijn. Deze groep is nog niet volledig gevaccineerd. En ook met gevaccineerd zijn kan het virus nog steeds overgedragen worden. Het is belangrijk dat mensen zich blijven houden aan de basisregels.”

Nergens nul

Gaat het dan nergens goed? Jawel hoor. Al is het aantal gemeenten dat de goede grijze kleur krijgt wel tot een minimum gedaald. Dat geldt nu alleen voor Staphorst, Heerde, Hardenberg en Lelystad. Precies twee weken geleden waren er 17 gemeenten in onze regio met nul nieuwe besmettingen. Gisteren was dat aantal gedaald tot twee (Urk en Putten) en vandaag komt geen enkele gemeente in deze regio op die nulgrens uit. Vooral de verandering in Putten is opvallend. Gisteren geen enkele nieuwe besmettingen en vandaag ineens 45,6 per 100.000 inwoners.

Extra maatregelen

Hoe gaat het landelijk? Ook daar zien we vandaag weer een forse stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Het zijn er bijna 7000. Om precies te zijn: 6986. Gisteren waren dat er nog ruim 5400. Amsterdam gaat het afgelopen etmaal weer op kop met 800 nieuwe besmettingen, gevolgd door Utrecht met 640. In Rotterdam waren het er 491 en in Groningen 402. Den Haag is met 177 besmettingen de hekkensluiter van de top vijf van de steden.

Mede vanwege de steeds verder oplopende besmettingen kiest het kabinet ervoor om vanaf dit weekend in te grijpen met extra maatregelen. De sluitingstijd van de horeca wordt middernacht en nachtclubs en discotheken gaan dus voorlopig dicht. Festivals zonder zitplaatsen worden verboden. Dit alles duurt tot 13 augustus.

Situatie in ziekenhuizen

In Oost-Nederland is er frustratie en verbazing over die extra maatregelen. Dit komt mede doordat de situatie in de ziekenhuizen geen extreme stijging kent, zoals bij het aantal besmettingen. In totaal liggen nu 206 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, tien meer dan een dag eerder. Op de intensive cares liggen momenteel 86 coronapatiënten. Dat zijn 4 patiënten minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er zijn vandaag twee coronadoden gemeld.

