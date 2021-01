KAART | Staphorst coronakoploper van Nederland, meevaller in Noord- en Oost-Gelderland

Afgelopen etmaal zijn 8169 nieuwe coronagevallen geregistreerd, fors minder dan gisteren (9737). In Oost-Nederland sprong de extreme daling in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in het oog. In IJsselland en Flevoland waren de verschillen met een dag eerder niet erg groot. In Staphorst kwamen afgelopen 24 uur relatief de meeste besmettingen aan het licht in Nederland.

Delen per e-mail

Sinds de jaarwisseling is er nog geen duidelijk trend in de dagcijfers te zien van de veiligheidsregio's in Oost-Nederland. Vanaf 1 januari daalde het aantal nieuwe coronagevallen gestaag, maar begin deze week liep het aantal positieve tests juist weer op.

Forse daling

Gisteren werden in Noord- en Oost-Gelderland 580 positieve tests gemeld, een piek die sinds de kerstdagen niet meer zo hoog lag. Die lijn werd vandaag niet doorgetrokken. Afgelopen etmaal kwamen liefst 44 procent minder nieuwe coronagevallen (355) aan het licht.

In IJsselland nam het aantal positieve tests iets toe: van 314 naar 387. In Flevoland was het verschil minimaal (van 213 naar 212).

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Staphorst koploper

De gemeente in deze regio met relatief de meeste nieuwe coronagevallen is Staphorst. Daar werden afgelopen etmaal 215 positieve tests per 100.000 inwoners geteld. Ook Rijssen-Holten (162) en Hardenberg (123) behoren, zoals wel vaker deze week, tot de gemeenten die slechts scoren in deze regio.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 54.000 mensen positief getest, tegenover ruim 61.000 in de week ervoor en bijna 80.000 nog een week eerder. Het aantal nieuwe coronagevallen vandaag - 8169 - ligt wel boven het gemiddelde van de afgelopen week, toen er per dag ongeveer 7700 bevestigde besmettingen bijkwamen.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is voor de derde dag op rij gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2636 mensen vanwege het coronavirus. Dat zijn er 120 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Sinds dinsdag is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen met 246 gedaald. Het aantal lijkt licht over de top te zijn, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) eerder al.

Vooral op de verpleegafdelingen daalt het aantal opgenomen patiënten. Daar liggen momenteel 1936 coronapatiënten, een afname van 116 ten opzichte van gisteren. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 704 naar 700.

Sinds het begin van de uitbraak in Nederland bijna een jaar geleden zijn meer dan 850.000 mensen positief getest. Het werkelijke aantal coronagevallen ligt waarschijnlijk hoger. Van meer dan 12.000 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.