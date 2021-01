KAART | Staphorst coronakoploper van Oost-Nederland, minder ‘rode’ gemeenten in deze regio

In Flevoland werden de laatste 24 uur 189 mensen positief getest op het coronavirus: 42 minder dan gisteren. In IJsselland daalde het aantal nieuwe besmettingen met 32 tot 235. In Noord- en Oost-Gelderland (310) was de daling het kleinst: daar werden zes mensen minder positief bevonden op het virus.



Staphorst is, net als gisteren, de gemeente in deze regio met relatief de meeste nieuwe besmettingen. Afgelopen etmaal werden daar 22 mensen positief getest: 128 per 100.000 inwoners. Hardenberg (95) en Nijkerk (88) behoorden gisteren ook al tot de slechts scorende gemeenten in deze regio.

Minder rood

De coronakaart van Oost-Nederland ziet er in het geheel aanzienlijk beter uit dan gisteren. Toen kleurden nog 13 gemeenten rood, vandaag zijn het er 7. De afgelopen drie weken lag dat aantal niet zo laag.



Zutphen deed het relatief het best over de afgelopen 24 uur. Er kwamen daar 12 coronagevallen per 100.000 inwoners aan het licht. In absolute zin waren het er 6. Ook in Brummen tekent zich - met slechts 3 positieve tests (14 per 100.000 inwoners) - al enkele dagen een gunstige trend af.

Over het wel of niet verlengen van de coronamaatregelen na 19 januari kan Ernst Kuipers (voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg) nog niets zeggen. Dat wordt op 12 januari bekendgemaakt. Wel is hij ‘enigszins gerustgesteld dat we langzamerhand in de buurt komen van een plateau’ als het om de cijfers gaat. In de afgelopen zeven dagen zijn 57.600 mensen positief getest, tegen ruim 69.500 de week ervoor.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is toegenomen tot 2836. Dat zijn er 135 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de opgenomen patiënten met corona liggen er 706 op ic-afdelingen, 11 meer dan gisteren.

In 24 uur tijd werd het overlijden gemeld van 65 patiënten aan de gevolgen van het coronavirus. Gisteren waren dat er 47, zaterdag 38 en vrijdag, op de eerste dag van het nieuwe jaar, 98. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit overigens soms pas na een tijdje doorgegeven.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 827.800 mensen positief getest op het coronavirus en overleden 11.677 personen.

