KAART | Staphorst kleurt opnieuw rood en is uitzondering op de rest, weekcijfers zien er goed uit

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn de afgelopen 24 uur 231 mensen in Oost-Nederland positief getest. Dat zijn er 47 meer dan 24 uur eerder. Zondag waren er nog 243 positieve tests in IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Vooral de gemeenten in IJsselland doen het goed, met Staphorst als negatieve uitschieter.

In IJsselland waren afgelopen dag zestig mensen die positief testten op het coronavirus, negen meer dan een dag eerder. In Flevoland kregen 47 mensen te horen dat ze corona hebben, maandag waren dat er 42. In Noord- en Oost-Gelderland is het aantal besmettingen de afgelopen 24 uur flink gestegen: van 91 naar 124.

Staphorst

De besmettingscijfers zijn op dinsdag vaak hoger dan in het weekend, omdat minder mensen zich in het weekend laten testen. Vooral in IJsselland kleuren veel gemeenten grijs of lichtoranje op de coronakaart, de beste kleur die je kunt hebben. Staphorst is een negatieve uitzondering en kleurt rood. Afgelopen 24 uur werden in die gemeente 15 mensen positief getest, wat neerkomt op 87.5 positieve tests per 100.000 inwoners.

Veel omliggende gemeenten doen het juist goed. Steenwijkerland, Meppel, Kampen, Dalfsen, Ommen, Raalte en Lelystad hebben de kleur grijs gekregen. In Hattem en Oldebroek werden tussen maandag- en dinsdagochtend zelfs helemaal geen positieve tests gemeld.

Virus op z’n retour

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn landelijk 2530 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Daarmee loopt het gemiddelde niveau een heel klein beetje omhoog ten opzichte van maandag. Maar vergeleken met de vorige weken zijn er nog altijd aanzienlijk minder positieve tests. Het virus blijft op zijn retour.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg de afgelopen 24 uur met negen. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen werd het RIVM op de hoogte gebracht van het overlijden van 66 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 25 september. Het aantal sterfgevallen door corona is scherp gedaald sinds het begin van de vaccinatiecampagne.

Weekcijfers

Ook de weekcijfers zien er gunstig uit. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 20.608 besmettingen, 18 procent minder dan een week eerder. Dit is het laagste aantal meldingen sinds eind september vorig jaar. Het aantal ziekenhuisopnames nam met ruim een derde af.

Ook in Oost-Nederland is het aantal besmettingen afgelopen week gedaald. In IJsselland werden afgelopen week 579 nieuwe besmettingen geconstateerd, tegenover 662 een week eerder. In Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal besmettingen met 111 af van 1010 naar 899. Ook in Flevoland zakte het aantal besmettingen: van 458 naar 319.

Nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd, gaat het aantal nieuwe gevallen in rap tempo omlaag. Dat is ook duidelijk te merken in de ziekenhuizen.

Minder sterfgevallen

Volgens de RIVM-cijfers die vandaag verschenen, zijn in zeven dagen tijd 533 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een afname van 36 procent ten opzichte van de vorige weekrapportage. Van deze patiënten zijn er 112 zo ziek dat ze op een intensive care zijn opgenomen, 40 procent minder dan de week daarvoor. De ziekenhuiscijfers die het RIVM wekelijks opgeeft zijn op het moment van rapporteren overigens nog niet helemaal compleet.

De sterfte door corona neemt intussen steeds verder af. Het RIVM registreerde afgelopen week 66 aan corona gerelateerde sterfgevallen, tegen 96 in de week daarvoor.

Kinderen

In bijna alle leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen gedaald, maar onder kinderen tot en met 12 jaar steeg het met 4 procent. Zij zijn na de meivakantie ook meer getest. Van alle mensen die zich lieten testen bij de GGD, bleek 9 procent het virus bij zich te dragen. Een week eerder was dat nog 10,4 procent.

Het reproductiegetal, dat aangeeft in welk tempo het virus zich verspreidt, staat nu op 0,82 en dat is hetzelfde niveau als een week geleden. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus bij zich dragen gemiddeld 82 anderen besmetten. Het RIVM kijkt twee weken terug in de tijd om een betrouwbaar reproductiegetal te berekenen. Afgelopen vrijdag stond het nog een fractie hoger, op 0,85.

Het RIVM concludeert dat het effect van de coronavaccinaties ,,steeds duidelijker” wordt. Volgens berekeningen van de overheid zijn inmiddels meer dan 9,3 miljoen prikken gezet.

