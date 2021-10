KAART | Staphorst niet langer donkerrood op coronakaart, maar nog altijd slechtste cijfers van de regio

CHECK JOUW GEMEENTEAlleen Baarle-Nassau staat er in Nederland slechter voor dan Staphorst, als het gaat om het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Maar waar Staphorst gisteren nog donkerrood kleurde, is dat vandaag niet meer het geval. De coronasituatie van de Overijsselse gemeente is nog altijd wél de slechtste van heel Oost-Nederland.

Vandaag zijn er 177 nieuwe besmettingen gemeld in de hele regio, dat waren er gisteren 185. In de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland zijn de meeste besmettingen geregistreerd: 80. Dat is meer dan vrijdag, toen de teller in deze regio op 74 stond. In de veiligheidsregio IJsselland zet de daling voort. Gisteren werden er 63 nieuwe gevallen gemeld, vandaag 47. In Flevoland is het aantal een klein beetje gestegen: van 48 op vrijdag naar 50 op zaterdag.

Staphorst blijft slecht

Waar Staphorst op vrijdag nog 89,9 positieve tests noteerde op 100.000 inwoners, is dat een dag later al een stuk minder: 52,1. In absolute aantallen gaat het op negen positieve gevallen in Staphorst, zes minder dan vrijdag. Daarmee is de Overijsselse gemeente niet langer donkerrood op de coronakaart, maar nog altijd wel één van de gemeentes in het land waar de meeste positieve tests afgenomen zijn per 100.000 inwoners.

Alleen het Noord-Brabantse Baarle-Nassau scoort deze zaterdag slechter met 58 besmettingen op 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ermelo sprong gisteren nog van grijs naar donkeroranje op de coronakaart. Vandaag kleurt de West-Veluwse plaats weer een tint lichter oranje. Met 25,9 positieve tests op 100.000 inwoners daalde het aantal in Ermelo licht (gisteren 29,6). Ermelo is na Staphorst nog altijd wel de plaats met de meeste besmettingen in Oost-Nederland per 100.000 inwoners, al komen Nunspeet (21,4), Elburg (21,3) en Epe (21,1) nog in de buurt.

In een aantal plaatsen in Oost-Nederland werd geen enkele positieve test gemeld. In Putten, Zeewolde, Heerde, Steenwijkerland, Meppel en Raalte staat de teller op zaterdag op nul.

Landelijk beeld

Het RIVM meldt dat er in heel Nederland 1686 nieuwe besmettingen bij zijn gekomen in het afgelopen etmaal. Dat is iets minder dan een dag eerder (1741), maar 29 meer dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen. De meeste positieve tests zijn afgenomen in Amsterdam: 90. Ook Den Haag (86) en Rotterdam (76) tonen in absolute aantallen veel besmettingen op de landelijke kaart.

In onderstaande kaart is de situatie per gemeente te zien. (Deze kaart krijgt dagelijks een update):

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Situatie in ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen worden momenteel 422 mensen met corona verzorgd. Dat is een daling van vijftien. Ook op de intensive cares is het aantal coronapatiënten verder gedaald. Er liggen vandaag nog 128 mensen op de ic, vier minder dan gisteren. Het is de elfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten op de ic-afdelingen afneemt. Het aantal sterfgevallen steeg vandaag met vijf. Dat is er één minder dag vrijdag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.