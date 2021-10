KAART | Staphorst noteert na flinke pieken nu laagst aantal besmettingen in weken

CHECK JOUW GEMEENTEOp de dag dat er verder wordt gesproken over de terugkeer van sommige coronaregels noteert Oost-Nederland iets meer dan 700 nieuwe besmettingen. Dat zijn er ruim 200 minder dan de bijna 1000 die gisteren nog werden gemeld. Staphorst valt op in de cijfers. Nadat die gemeente de afgelopen tijd vaak dé coronabrandhaard van het land was, zien we daar vandaag juist een iets ander beeld.

In totaal staat de teller in deze regio vandaag op 769 nieuwe besmettingen. De meeste daarvan zijn te vinden in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: 383. In IJsselland gaat het om 237 nieuwe positieve tests en in Flevoland om 149. In alle drie de veiligheidsregio's zien we minder nieuwe coronagevallen dan gisteren het geval was. Toen kwam de hele regio uit op 999 nieuwe besmettingen.

Coronabrandhaard

In de gemeente Zwartewaterland blijft de situatie ook deze vrijdag zorgelijk met 184 positieve tests per 100.000 inwoners. Het is daarmee de uitschieter in deze regio. In absolute zin gaat het om 42 nieuwe gevallen. Zwartewaterland is al enige tijd een coronabrandhaard, maar de situatie is vandaag wel iets minder erg dan gisteren toen er nog 205,9 besmettingen per 100.000 inwoners werden gemeld. Landelijk doen de gemeenten Scherpenzeel (217,2) en Gennep (275,9) het momenteel nog slechter.

Staphorst valt op

Naast Zwartewaterland was Staphorst de afgelopen tijd één van de grootste coronabrandhaarden van heel het land. Gisteren nog stak het in Oost-Nederland ver boven de rest uit. Vandaag telde Staphorst echter ‘slechts’ 15 positieve tests (86,9 per 100.000 inwoners). Voor Staphorst is dat het laagste aantal sinds zaterdag 2 oktober.

Van heel Nederland kwamen vandaag 7439 meldingen van positieve coronatests binnen bij het RIVM. Dat is min of meer vergelijkbaar met gisteren (bijna 7700) en woensdag (bijna 7300). Het is wel aanzienlijk meer dan vorige week vrijdag. Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad werd het coronavirus vastgesteld bij 256 inwoners. Rotterdam registreerde 230 positieve tests, Den Haag 166 en Utrecht 105.

Ommen in klein rijtje

In zeven gemeenten in Nederland was er geen enkele positieve test: Vaals, Rozendaal, Blaricum en de eilanden Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog. Zij kleuren allemaal grijs op de coronakaart, de beste kleur die je als gemeente kunt hebben. Vandaag geldt dat ook voor Ommen, waar slechts één besmetting werd vastgesteld. Zij hoort daardoor, net als gisteren, tot een klein rijtje gemeenten waar het juist goed gaat.

Meer dan 1000 coronapatiënten in ziekenhuizen

Voor het eerst sinds 5 juni liggen er meer dan 1000 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal houden nu 1021 coronapatiënten een ziekenhuisbed bezet. Donderdag waren dat er nog 944. Ter vergelijking: begin deze maand behandelden de ziekenhuizen nog iets meer dan 400 coronapatiënten. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares nam vandaag met 14 toe tot 217.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met dertien, vergelijkbaar met de vorige dagen. Het gaat onder meer om doden in Staphorst, Harderwijk, Kampen en Meppel. Het is de vierde dag op rij dat er meer dan tien sterfgevallen zijn geregistreerd. Dat gebeurde eind mei voor het laatst. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil overigens niet zeggen dat deze mensen de afgelopen dag zijn gestorven.

