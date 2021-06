KAART | Staphorst opnieuw negatieve uitschieter in regio, geen besmettingen in vier gemeenten

CHECK JOUW GEMEENTEIn Oost-Nederland zijn afgelopen 24 uur 196 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 93 minder dan een dag eerder. In Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal besmettingen na een uitschieter van gisteren weer enorm af.

Delen per e-mail

De afgelopen 24 uur werden 69 mensen positief getest in Noord- en Oost-Gelderland. Tussen woensdag- en donderdagochtend waren dat nog 152 mensen. In IJsselland werden 88 mensen de afgelopen dag positief getest, dat zijn er elf meer dan een dag eerder. In Flevoland werden vandaag 39 nieuwe besmettingen gemeld, dat zijn er 21 minder dan een dag eerder.

Staphorst, Hardenberg en Urk

Staphorst is opnieuw een uitschieter in negatieve zin binnen Oost-Nederland. De gemeente kleurt opnieuw rood. Tussen donderdag- en vrijdagochtend kwamen negentien nieuwe besmettingen aan het licht. Dat komt neer op 110 per 100.000 inwoners.

Ook in Hardenberg werden negentien nieuwe besmettingen geconstateerd. Dat komt voor die gemeente neer op 31 positieve tests per 100.000 inwoners. Op Urk werden zeven mensen positief getest, wat die gemeente net als Hardenberg een donkeroranje kleur geeft op de kaart. Daar tegenover staat dat er opnieuw veel gemeenten uit Oost-Nederland grijs kleuren op de kaart, de beste kleur die je kunt hebben. In Nunspeet, Heerde, Hattem en Brummen waren er zelfs helemaal geen nieuwe besmettingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tweehonderd minder per dag

Ook landelijk daalt het aantal besmettingen. Het aantal nieuwe coronagevallen is in het afgelopen etmaal met 2440 toegenomen, meldt het RIVM. Een dag eerder was dat aantal na aanpassing 2785. Aanvankelijk werden er 18 meer vermeld.

Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is nu 2616, bijna tweehonderd minder per dag het gemiddelde van gisteren.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8, tegen 14 een dag eerder. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Minder dan 700

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is afgelopen etmaal opnieuw gedaald, tot 688. Het is voor het eerst sinds 4 oktober dat er minder dan 700 Covid-19-patiënten op de verpleegafdelingen liggen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Ook het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Het zijn er met 1065 mensen 30 minder dan donderdag (1098).

Veertien nieuwe patiënten

Afgelopen 24 uur zijn er veertien nieuwe coronapatiënten bijgekomen op de ic’s. In totaal behandelen de intensive cares nu 377 mensen met Covid-19. Donderdag waren dat er nog 394. Dat betekent dat er meer mensen de intensive cares hebben verlaten of zijn overleden dan dat er nieuwe patiënten bijkwamen.

Daarnaast liggen er ook 554 mensen zonder Covid-19 op de ic’s. Door de leegloop van de ziekenhuizen komt er meer plek voor mensen met andere aandoeningen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.