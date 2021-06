KAART | Staphorst slechtste van Nederland, ook meer nieuwe besmettingen in Noord- en Oost-Gelderland

CHECK JOUW GEMEENTEStaphorst telt van heel Nederland de afgelopen 24 uur het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners. De gemeente steekt voor de tweede dag op rij af tegen andere gemeenten in de regio. In Noord- en Oost-Gelderland zijn het voorbije etmaal bijna twee keer zoveel nieuwe besmettingen geregistreerd als in het etmaal daarvoor.

Op de kaart van de Stentor-regio valt Staphorst, net als gisteren, in negatieve zin op. Het is de enige gemeente die donkerder kleurt dan de rest, met 40,8 positieve tests per 100.000 inwoners. Bovendien is er geen enkele andere gemeente in Nederland die hoger scoort. In de praktijk komt het neer op 7 positief geteste mensen in de afgelopen 24 uur, een dag ervoor waren dat er 8.

De gemeenten Zwartewaterland, Epe en Heerde vallen juist in positieve zin op: daar is het afgelopen etmaal niemand positief getest op het coronavirus.

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) zijn de afgelopen 24 uur 78 mensen positief getest op het coronavirus, tegen 42 de dag ervoor. Het aantal is ook hoger dan maandag, toen er 68 nieuwe besmettingen waren. Voor de VNOG is het risiconiveau gisteren nog naar beneden bijgesteld.

In de gehele regio komt het totaal aantal nieuwe besmettingen op 153 en daarmee is het terug op het niveau van afgelopen zondag. Gisteren zijn nog 108 positief geteste mensen gemeld.

Landelijk

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn in het hele land 1791 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 779 minder vergeleken met vorige week woensdag.

In de afgelopen zeven dagen zijn er 13.600 nieuwe coronagevallen binnengekomen bij het RIVM, aanzienlijk minder vergeleken met de voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 1943 nieuwe gevallen per dag, het laagste aantal sinds september vorig jaar.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw fors gedaald. In de afgelopen 24 uur zijn 103 bedden op verpleegafdelingen en intensive cares (ic) vrijgekomen. Ziekenhuizen behandelen nu nog 834 mensen vanwege Covid-19. Dat is het laagste aantal sinds 4 oktober 2020.

Op de verpleegafdelingen liggen nu nog 530 coronapatiënten, 86 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is voor de zeventiende achtereenvolgende dag gedaald en staat nu op 304, 17 minder dan gisteren.

In de afgelopen 24 uur zijn 55 nieuwe coronapatiënten op een verpleegafdeling of ic gekomen. In de afgelopen zeven dagen hebben ziekenhuizen 467 coronapatiënten opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding begon met het delen van die gegevens in oktober.

