KAART | Staphorst springt eruit op coronakaart, zes gemeenten met nul-score in deze regio

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn tussen gisterochtend en vanochtend 157 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Dat zijn er 31 meer dan een etmaal eerder. Alleen Staphorst springt er in negatieve zin uit.

In absolute zin is het aantal nieuwe besmettingen in Staphorst niet schokkend: 8. Dat zijn er wel 46,3 per 100.000 inwoners. Alleen de Friese gemeente Dantumadiel (58.1) en de Gelderse plaats Neder-Betuwe (52.7) noteren afgelopen etmaal méér besmettingen per 100.000 inwoners.

Van een trend in Staphorst kan niet worden gesproken. In deze gemeente kwamen de voorgaande vier dagen slechts 4 positieve tests aan het licht.

Geen reden tot zorgen

Naast de acht besmettingen in Staphorst kwamen er in IJsselland nog 40 nieuwe besmettingen bij. De meeste daarvan komen uit Zwolle (11), Hardenberg (7) en Deventer (6). Alleen de gemeente Zwartewaterland registreerde geen positieve tests tussen gisterochtend en vandaag.

In Noord- en Oost-Gelderland kwamen 67 positieve tests bij. Geen van de gemeenten valt in negatieve zin op. Heerde, Hattem, Zutphen en Berkelland haalden de 0-score.

In Flevoland telde alleen Urk geen nieuwe besmettingen. Van de 42 nieuwe besmettingen in deze provincie kwam ruim de helft (24) uit Almere. In Lelystad testten 7 inwoners positief, in Dronten 5, in de Noordoostpolder 2 en in Zeewolde 1.

Landelijk

Het coronavirus weet steeds minder mensen te besmetten in Nederland. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.760 positieve tests. Dat is bijna 12 procent minder dan de week ervoor. Nederland is terug op het niveau van eind juni en begin juli, vlak voor het begin van de vierde golf.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde naar het laagste niveau sinds half juli. Bij 213 mensen waren de coronaklachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De week ervoor waren er (na correctie) 306 opnames. Van de 213 opgenomen coronapatiënten kwamen 56 op een intensive care terecht, tegen 68 de week ervoor en 80 nog een week eerder.

