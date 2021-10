KAART | Staphorst voert landelijke coronaranglijst (wéér) aan, buurtgemeenten vallen ook op

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 281 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 41 minder dan een etmaal eerder. In Staphorst liep het aantal nieuwe besmettingen wel weer fors op.

Afgelopen etmaal zijn er in de gemeente Staphorst 36 positieve tests geregistreerd. Dat zijn er 209 per 100.000 inwoners. Geen gemeente in Nederland komt bij dat aantal in de buurt. Het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is met 106 positieve tests per 100.000 inwoners de eerstvolgende gemeente met relatief de meeste besmettingen.

Uitbraak

Sinds 30 september loopt het aantal coronagevallen in Staphorst hard op. In de afgelopen 10 dagen testten 239 inwoners van de gemeente positief. In die periode zijn er geen dodelijke covid-slachtoffers geregistreerd, wel één ziekenhuisopname.

In Staphorst is 56 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Dat is veruit het laagste percentage in IJsselland. In heel Nederland is 82,9 procent van de volwassen bevolking gevaccineerd.

IJsselland

In Steenwijkerland en Zwartewaterland - buurtgemeenten van Staphorst - zijn meer nieuwe besmettingen aan het licht gekomen dan in de rest van de Stentor-regio. In Steenwijkerland gaat het om 14 positieve tests (32 per 100.000 inwoners) en in Zwartewaterland testten 8 mensen positief: 35 per 100.000 inwoners.

Positieve vermeldingen zijn er voor de gemeenten Olst-Wijhe - géén positieve tests - en Deventer, waar twee nieuwe coronagevallen bij kwamen. In IJsselland kwamen er in totaal 116 nieuwe besmettingen bij: dat is iets meer dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (91).

Noord- en Oost-Gelderland & Flevoland

In de regio Noord- en Oost-Gelderland werden 90 positieve tests geregistreerd. Dat aantal is aanzienlijk lager dan op donderdag (154) en vrijdag (147). De aangrenzende gemeenten Epe, Voorst, Brummen, Zutphen en Lochem telden amper nieuwe besmettingen. Alleen Elburg (7 besmettingen) kleurt oranje op de coronakaart.

In Flevoland is er met 75 nieuwe besmettingen ook geen reden tot grote zorgen. In Lelystad kwamen 19 besmettingen aan het licht, in de Noordoostpolder vijf, in Dronten vier, op Urk twee en in Zeewolde één.

Landelijke cijfers

In heel Nederland kreeg het RIVM 2520 meldingen van mensen met een positieve coronatest. Dat is meer dan het zevendaags gemiddelde van 2156, maar nog wel minder dan vrijdag toen (gecorrigeerd|) 2781 nieuwe gevallen werden geregistreerd.

Het aantal sterfgevallen nam tussen vrijdag en zaterdag met twee toe, evenals vrijdag. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden vaak later gemeld.

Ziekenhuisopnamen

In de ziekenhuizen bevinden zich zaterdag in totaal 470 coronapatiënten. Momenteel behandelen intensive cares 127 mensen met Covid-19. Op de verpleegafdelingen liggen 343 patiënten met de longaandoening, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag lagen er in totaal 469 mensen in de ziekenhuizen met Covid-19.

Op de verpleegafdelingen liggen zaterdag vier coronapatiënten meer dan vrijdag. Op de ic’s liggen er drie minder dan vrijdag.

