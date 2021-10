KAART | Staphorst voor achtste dag op rij in het rood, ook veel positieve tests in Zwartewaterland

De afgelopen 24 uur kwamen er in Staphorst nog eens 31 nieuwe positieve tests bij, omgerekend 180 per 100.000 inwoners. Opnieuw voert deze gemeente - waar slechts 56 procent van de volwassenen is gevaccineerd - de landelijke ranglijst aan. Geen gemeente in Nederland komt, in verhouding tot het aantal inwoners, vandaag ook maar in de buurt bij dit getal.

Een etmaal kwamen er in Staphorst nog 36 coronagevallen bij. In de laatste elf dagen testten 260 inwoners van Staphorst positief op het virus.

Zwartewaterland

Buurtgemeente Zwartewaterland kleurt vandaag ook rood op de coronakaart. De laatste keer dat dit gebeurde was begin mei. De situatie daar is dan ook niet te vergelijken met de situatie in Staphorst. In Zwartwaterland werden tussen gisterochtend en vanochtend 19 positieve tests geregistreerd: 82 per 100.000 inwoners.

IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland & Flevoland

In totaal kwamen er de laatste 24 uur in IJsselland 130 nieuwe besmettingen bij. Dat is iets meer (29) dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Naast Staphorst zijn er in deze veiligheidsregio geen andere corona-probleemgebieden. Raalte kleurt wel oranje vanwege 16 nieuwe besmettingen.

In Noord- en Oost-Gelderland testten 82 mensen positief. Dat is in dit gebied het laagste aantal deze week. In Brummen, Voorst en Heerde kwamen geen coronagevallen aan het licht. In Apeldoorn kwamen er in absolute zin de meeste besmettingen bij: 30 in totaal. Ten opzichte van het aantal inwoners - 18 per 100.000 inwoners - is dat getal laag.

Ook in Flevoland werd afgelopen etmaal het laagste aantal besmettingen van deze week genoteerd: 46 stuks. In de Noordoostpolder testte niemand positief.

Landelijk

Het RIVM heeft in heel Nederland 2288 meldingen gekregen van mensen met een positieve coronatest. Dat is meer dan het zevendaags gemiddelde van 2249, maar nog wel minder dan zaterdag, toen (gecorrigeerd) 2502 nieuwe gevallen werden geregistreerd.

Er liggen zondag 479 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 9 meer dan zaterdag. De intensive cares behandelen 130 mensen met Covid-19 en op de verpleegafdelingen liggen er 349. Dat valt op te maken uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Zaterdag ging het in totaal om 470 coronapatiënten: 127 op de ic en 343 op de verpleegafdeling.

