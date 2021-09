KAART | Steeds minder positieve tests in gemeenten, maar nog wel veel in Oldebroek en Putten

CHECK JOUW GEMEENTEDe registratie van positieve coronatests in De Stentor-regio laat wederom een dalende lijn zien. Lelystad heeft volgens de RIVM nauwelijks meer aangetoonde coronabesmettingen, in Ommen zijn het er vandaag zelfs nul. De uitschieters zijn nu Oldebroek en Putten.

Oldebroek noteerde de afgelopen 24 uur 54,7 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat zijn er in absolute aantallen 13. Putten noteerde 28,7 positieve test, wat in absolute zin 7 stuks zijn.

In heel veel gemeenten in deze regio is er sprake van niet of nauwelijks meer positieve tests. Lelystad bijvoorbeeld is uit de oranje zone gekropen. Gisteren was er nog sprake van 10 positieve tetsten op 100.000 inwoners en nu zijn dat er nog maar 3,8. In de Noordoostpolder zet de dalende lijn wat trager in. Daar was donderdag nog sprake van 10,5 positieve tests per 100.000 inwoners en vandaag ligt dat aantal op 8,4.

Opmerkelijk is dat Ommen deze dag nul positieve tests heeft, terwijl de gemeente deze week nog donker oranje kleurde met 27,3 positieve tests per 100.000 inwoners.

Nunspeet blijft nog aan de hoge kant zitten, met 25 positieve tests per 100.000 inwoners, evenals buurgemeente Harderwijk (20,5) en de gemeente Rijssen-Holten (19,3).

Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 2172 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 60 meer dan gisteren. Bij het weekgemiddelde zet de dalende trend door: afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 2107 positieve tests per dag geregistreerd.

Er werden 10 overleden covid-patiënten gemeld. Dit betekent niet dat ze vandaag ook echt zijn overleden. Er kan namelijk een tijdje zitten tussen het moment van overlijden en het melden bij het RIVM.

Op de Nederlandse intensive cares liggen momenteel 194 ernstig zieke coronapatiënten. Het is voor het eerst in precies een maand dat er minder dan 200 mensen met Covid-19 op de ic’s liggen. Ook op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met corona verder af. In totaal liggen er vrijdag nog 566 coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Dat betekent dat het aantal mensen met corona dat een ziekenhuisbed bezet houdt in vier dagen tijd met 92 is afgenomen. Afgelopen maandag lagen er nog 658 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen.

