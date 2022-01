KAART | Stijging aantal nieuwe coronagevallen komt geheel voor rekening van één regio

Grote delen van de Noord- en Oost-Gelderland kleuren vandaag donkerrood. Het aantal nieuwe besmettingen steeg in deze regio naar 800, wat bijna een verdubbeling betekent ten opzichte van een dag eerder. Toen werden er ‘slechts’ 418 gevallen gemeld. In de regio IJsselland bleef het aantal nieuwe besmettingen met 336 positieve tests min of meer gelijk (gisteren waren dat er 319). Flevoland zag een bescheiden daling van het aantal nieuwe gevallen: van 480 naar 439.

De gemeenten Putten, Epe en Harderwijk zijn de koplopers in Oost-Nederland. In Putten werden 156 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld, wat in absolute aantallen neerkomt op 38 mensen. Maar ook Epe (147,6, absoluut 49) en Harderwijk (133,4, absoluut) springen er dus uit in negatieve zin. De veiligheidsregio's Flevoland en IJsseland kennen vandaag geen grote uitschieters.

In Noord- en Oost-Gelderland ligt het aantal nieuwe gevallen (800) ver boven het weekgemiddelde (630). In Flevoland (438) en IJsselland (337) is het weekgemiddelde min of meer gelijk aan de dagcijfers.

Landelijke stijging

Landelijk werden tussen maandagochtend en dinsdagochtend 18.616 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 9 december, bijna een maand geleden.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 1636 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse gemeente zo veel positieve tests in een dag. In Rotterdam kwamen 762 besmettingen aan het licht en in Utrecht 544. Daarna volgen Den Haag (460) en Eindhoven (395). Alleen op Terschelling, Schiermonnikoog en Vlieland testte niemand positief.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met negentien. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. In de afgelopen week registreerde het RIVM 189 sterfgevallen, gemiddeld 27 per dag. Voor het eerst sinds 18 november komt dit weektotaal onder de 200 uit.

Ziekenhuisopnames dalen weer

Na twee dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen dinsdag weer gedaald. In totaal liggen er nu 1693 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 37 minder dan maandag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal opgenomen Covidpatiënten is in de afgelopen weken flink gedaald. Half december lagen er nog zo’n 1000 patiënten meer in de ziekenhuizen dan nu. Precies een jaar geleden, op 4 januari 2021, waren het er 2845. Dat zijn er ruim 1150 meer dan nu.

Op de intensive cares liggen momenteel 464 coronapatiënten, 11 minder dan een dag eerder. Dat waren er een jaar geleden nog 715. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 26 tot 1229.

In de afgelopen 24 uur werden er 28 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 151 nieuwe patiënten binnengebracht

