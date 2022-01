KAART | Storing: coronacijfers lijken gunstig (maar zijn het waarschijnlijk niet)

CHECK JOUW GEMEENTEDe coronacijfers zijn vandaag verre van compleet. Zeker in Noord en Oost Gelderland is het aantal positieve testen gehalveerd ten opzichte van gisteren. Daardoor ook lijkt het er vandaag met 1796 positieve testen veel beter uit te zien dan gisteren, toen 3298 mensen in onze regio positief bleken. Maar helaas wordt later in de week waarschijnlijk een correctie doorgevoerd.

Want waar in Noord en Oost Gelderland deze week gemiddeld 1176 mensen positief testen, bleken dat er vandaag maar 408 te zijn. Ook in IJsselland (751) waren minder besmette mensen dan gemiddeld (812). Maar dat getal ligt veel dichterbij het gemiddelde. In Flevoland testen 637 mensen positief, tegen een gemiddelde van 797 mensen gemeten over een week tijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn landelijk 31.426 positieve coronatests geregistreerd. Door een technische storing zijn landelijk niet alle meldingen binnengekomen, aldus de GGD. Het werkelijke aantal was dus hoger.

In de voorgaande 24 uur werden in Nederland 42.472 mensen positief getest op het coronavirus. Dat was het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen op één dag sinds het begin van de pandemie. De dag ervoor, zondag werden er 36.270 nieuwe besmettingen gemeld.

Ondanks storing nieuw record

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 242.961 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 34.709 nieuwe gevallen per dag. Ondanks de storing is dat een nieuw record. Het gemiddelde stijgt voor de 21e dag op rij.

Amsterdam telde 2526 positieve tests, het hoogste aantal van heel Nederland. Op Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog testte niemand positief.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag gedaald tot minder dan 1200, het laagste aantal sinds eind oktober. In totaal liggen er nu nog 1185 patiënten met het coronavirus onder de leden. Dat zijn er 54 minder dan maandag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen momenteel 302 coronapatiënten, 14 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 40 tot 883, het laagste aantal in maanden.

Instroom in maanden niet zo laag

In de afgelopen 24 uur werden er 7 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 100 nieuwe patiënten binnengebracht. Ook deze instroomcijfers zijn in maanden niet meer zo laag geweest.

Hoewel het aantal mensen dat positief is getest op corona nog nooit zo hoog is geweest als in de afgelopen weken, is hier vooralsnog niets van terug te zien in de ziekenhuizen. Ina Kuper, waarnemend voorzitter van het LCPS, wees er maandag op dat de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend is. Het LCPS verwacht wel dat de ziekenhuisopnames deze maand nog gaan stijgen.

Mogelijk komen er ook door de zeer besmettelijke omikronvariant van het virus meer mensen in het ziekenhuis terecht die het virus bij zich dragen, maar niet om die reden zijn opgenomen. Zij tellen wel mee in de dagelijkse ziekenhuiscijfers als coronapatiënt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.