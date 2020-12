KAART | Storing GGD’s ijlt na: enorme stijging aantal besmettingen in Noord- en Oost-Gelderland

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland is het afgelopen etmaal fors toegenomen. Vooral in de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland is een enorme stijging te zien. Daar werden in absolute aantallen gerekend 571 mensen positief getest, liefst 443 meer dan op dinsdag.

Het is moeilijk te zeggen wat de waarde van de cijfers precies is. De fikse groei komt deels door een correctie van de cijfers van de afgelopen dagen. Toen kampten de GGD-en met een storing in hun software.

In Oost-Nederland kleuren 19 gemeenten nu donkerrood. Dat waren er gisteren nog 14. Vooral op de West-Veluwe groeide het aantal besmettingen explosief. Als daar de gemeenten worden omgerekend naar 100.000 inwoners, is Ermelo koploper met 137 nieuwe besmettingen. Ook in de gemeenten Nijkerk (plus 115) en Putten (plus 95) groeide het aantal positief geteste mensen flink.

Grote stijging in Apeldoorn

In de grote steden verschilt de situatie nogal. Apeldoorn kent bijna zesmaal zoveel nieuwe besmettingen als gisteren, terwijl die in Deventer licht afnamen en in Zwolle nagenoeg gelijk bleven.

Een andere gigantische stijging is in Zutphen waar te nemen. Daar ging het aantal besmettingen omgerekend naar 100.000 inwoners van 4 naar 48. Desondanks belandde Zutphen nog niet in het donkerrood.

Onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd:

Ook de situatie in de Achterhoek verslechterde nogal. In de gemeenten Lochem (vijfmaal zoveel besmettingen als dinsdag) was de stijging het grootst. In Berkelland en Bronckhorst waren er ongeveer driemaal zoveel positieve tests als het etmaal ervoor. Net als Zutphen belandden Lochem, Berkelland en Bronckhorst nog niet in het donkerrood.

Dalfsen, Ommen en Zwartewaterland zijn het minst getroffen door corona en kleuren vooralsnog keurig lichtoranje.

In de veiligheidsregio IJsselland zet de daling zich door. Daar werden in absolute aantallen gerekend 236 mensen positief getest, 40 minder dan in het etmaal daarvoor. In Flevoland werd een stevige stijging geregistreerd. Daar kwamen er 381 nieuwe besmettingen bij, 118 meer dan dinsdag.

Nieuwe piek in landelijke cijfers

Het landelijk aantal coronabesmettingen bereikte een nieuw hoogtepunt, hoewel dat dus mogelijk is gebeurd vanwege de storingen bij de GGD-en. Er kwamen 11.214 nieuwe gevallen bij, 4.550 meer dan gisteren.

De oude piek dateert van 30 oktober, toen het aantal positieve tests met 11.119 omhoog ging. Ook toen kampten de gezondheidsdiensten overigens met een storing.

Onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd:

