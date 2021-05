KAART | Storing laat besmettingscijfers in de regio flink kelderen (maar niet overal)

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag opnieuw sterk gedaald ten opzichte van een dag eerder, maar dat heeft vooral te maken met een storing.

In een dag tijd zijn er 207 nieuwe positieve tests gemeld, een dag eerder waren dat er nog (gecorrigeerd) 353. Dat is een daling van zo’n 42 procent. Per 100.000 inwoners zijn de meeste besmettingen vandaag gemeld op Urk. In Ermelo en Bronckhorst kan de vlag uit, want daar is juist geen enkele positieve test genoteerd.

Afgelopen etmaal zijn er 2904 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat zijn er 1551 minder dan gisteren. Het aantal coronagevallen blijft landelijk per week gestaag afnemen. Maar de besmettingscijfers zijn beïnvloed door een storing in de communicatie tussen de systemen van de GGD en het RIVM. Onbekend is hoe groot die impact precies is.

Daling in regio

Ook in de regio is een daling te zien. En dan met name in Noord- en Oost-Gelderland. Daar zijn vandaag 61 nieuwe positieve tests geconstateerd, een dag eerder waren dit er nog 174. De veiligheidsregio IJsselland noteert 70 nieuwe besmettingen, dat zijn er 25 minder dan een dag eerder. In Flevoland is de daling het kleinst, in die provincie is het aantal positieve test van 84 naar 76 gegaan.

Op de kaart zijn geen gemeenten met een donkerrode kleur meer te vinden. Die categorie geeft normaal aan dat er relatief veel besmettingen zijn. De gemeenten in de regio met de meeste positieve tests per 100.000 inwoners vandaag zijn Urk (38) en Staphorst (35).

Veel lichte kleuren

Opvallend is ook dat er veel gemeenten in Gelderland zijn met niet of nauwelijks besmettingen. Dat is ook te zien aan de vele lichte kleuren op de kaart. In Ermelo is bijvoorbeeld geen enkele positieve test genoteerd. Hetzelfde geldt voor Bronckhorst.

Het aantal nieuwe coronagevallen is maandag gedaald tot het laagste niveau sinds 16 februari. In Rotterdam hoorden afgelopen etmaal in ieder geval 186 mensen dat ze positief zijn getest op corona. In Amsterdam waren dat er 85 en in Den Haag 80. In Breda en Utrecht kwamen er rond de 50 besmettingen aan het licht. Het RIVM noteerde zeven sterfgevallen door Covid-19 tussen zondag en maandag. Uit de Veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Flevoland zijn daarover geen meldingen binnengekomen.

In de ziekenhuizen gaat het ook een stuk beter. Daar komen nu ongeveer 30 procent minder nieuwe patiënten binnen dan twee weken terug. Op de ic’s gaat het zelfs om een daling van 35 procent.

Stap twee openingsplan kan door

Eerder vanmiddag werd ook bekend dat het sociale leven vanaf woensdag weer wat meer lucht krijgt: de geplande versoepelingen gaan door. Stap twee van het openingsplan kan doorgaan, omdat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt. In deze fase mogen bijvoorbeeld onder voorwaarden binnensportlocaties weer open, evenals dierentuinen en attractieparken. De terrassen mogen vanaf woensdag open van 06.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds.

