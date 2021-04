KAART | Toename besmettingen in Oost-Nederland zet door, Olst-Wijhe plots brandhaard

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen is opnieuw toegenomen in Oost-Nederland. Het aantal donkerrode gemeenten op de coronakaart steeg van drie naar vier. Heerde behield als enige gemeente de donkerrode status.

De afgelopen 24 uur zijn 750 nieuwe besmettingen gemeld in deze regio, dat zijn er 139 meer dan een dag eerder. In zowel de regio Flevoland als Noord- en Oost-Gelderland overleed een inwoner aan de gevolgen van het coronavirus. Sinds zaterdag daalde het aantal besmettingen, maar dinsdag kwam de ommekeer. Sindsdien stijgt het aantal besmettingen in Oost-Nederland.

In veiligheidsregio Flevoland zijn de afgelopen dag 164 positieve tests gemeld; 54 meer dan een dag eerder. Noord- en Oost-Gelderland telt 369 nieuwe besmettingen, 83 meer dan gisteren. IJsselland, gisteren nog goed voor 213 nieuwe besmettingen zag een kleine toename. Er kwamen van 217 nieuwe besmettingen bij.

Afnames

Zwartewaterland was gisteren na een opleving ineens weer ‘coronakoploper’. Het aantal nieuwe besmettingen viel vandaag mee: zeven nieuwe besmettingen, ten opzichte van 17 gister. Door de afname kleurt Zwartewaterland niet meer donkerrood Ook Hardenberg kleurt vandaag niet meer donkerrood. In de Vechtdal-gemeente daalde het aantal nieuwe besmettingen van 37 gister naar 23 vandaag.

Brandhaarden

Heerde blijft daarentegen wel in het donkerrood staan. In Heerde werden elf inwoners positief getest, twee minder dan een etmaal eerder. Verder verspringen Epe en Nunspeet ook naar donkerrood. In Epe was bijna sprake van een verdubbeling. De teller stopte op 20 positief geteste inwoners. Gisteren ging het nog om elf nieuwe besmettingen.

Nunspeet telt zeventien nieuwe besmettingen. Een etmaal eerder ging het om elf positief geteste inwoners. Opvallend is dat Olst-Wijhe uit het niets donkerrood kleurt. De afgelopen twee dagen behoorde deze gemeente nog tot ‘de beste jongetjes van de klas’. Gisteren werden slechts twee nieuwe besmettingen gemeld, maar daar kwam het afgelopen etmaal verandering in. De teller stokte op zestien positief geteste inwoners. Met 87,7 positieve tests per 100.000 inwoners is Olst-Wijhe nu coronakoploper

Gering

Kampen komt vandaag met 18,4 besmettingen per 100.000 inwoners als beste uit de bus.

Landelijk beeld

Het aantal nieuwe coronagevallen loopt nog op in Nederland, maar het gaat de laatste dagen niet zo snel. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 7882 positieve tests geregistreerd door het RIVM.

In de afgelopen zeven dagen zijn 52.071 nieuwe gevallen gemeld. Dat is het hoogste peil sinds begin januari. Gemiddeld zijn er 7439 positieve tests per dag geregistreerd.

Amsterdam telde 402 nieuwe gevallen, het hoogste aantal van het land. In Rotterdam kwamen 346 besmettingen aan het licht en in Den Haag 329. Verder waren er 128 positieve tests in Eindhoven, 115 in Utrecht, 104 in de gemeente Westland en 103 in Den Bosch. Rotterdam-Rijnmond is opnieuw de regio met de meeste gevallen van het land.

Nederland komt wel voor de 200e achtereenvolgende dag boven de zogeheten signaalwaarde uit. Dat is de grens waarbij alarmbellen afgaan en eventueel maatregelen nodig zijn. De grens staat op 7 gevallen per 100.000 inwoners, wat neerkomt op iets meer dan 1200 positieve tests. De laatste keer dat Nederland onder die limiet bleef, was op 13 september. Op donderdag zijn er 45,3 positieve tests gemeld op elke 100.000 Nederlanders. De piek was op 20 december. De 12.998 positieve tests van die dag staan gelijk aan 74,7 nieuwe gevallen per 100.000 mensen.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gedaald, ook al is het maar een beetje. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2327 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er zeven minder dan gisteren.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1639 coronapatiënten, veertien minder dan een dag eerder. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg wel, van 681 naar 688. Dat is het hoogste aantal sinds 14 januari.

Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. In de afgelopen 24 uur zijn 337 coronapatiënten op verpleegafdelingen of intensive care beland. Vooral de ic’s kregen het aanzienlijk drukker met 61 nieuwe opnames. Dat is het hoogste aantal sinds 30 december.

Volgens de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding hebben de ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 2057 coronapatiënten zien binnenkomen. Dat zijn er gemiddeld bijna 294 per dag, het hoogste peil sinds 6 januari.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 22 sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal in dat etmaal zijn overleden aan corona, want dit wordt soms met wat vertraging doorgegeven. In de afgelopen week steeg het aantal sterfgevallen met 166, gemiddeld bijna 24 per dag, het laagste peil sinds half oktober.

