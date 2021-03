KAART | Toename zet door: tsunami aan coronabesmettingen in Hardenberg en Zwartewaterland terug bij af

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen is opnieuw toegenomen in Oost-Nederland. De stijging komt door een forse toename in de regio IJsselland. Het aantal donkerrode gemeenten op de coronakaart steeg van één naar drie.

De afgelopen 24 uur zijn 611 nieuwe besmettingen gemeld in deze regio, dat zijn er 37 meer dan een dag eerder. In zowel de regio IJsselland als Noord- en Oost-Gelderland overleed een inwoner aan de gevolgen van het coronavirus. Sinds zaterdag daalde het aantal besmettingen, maar gisteren kwam de ommekeer. Die stijging zet zich vandaag voort in Oost-Nederland.

In veiligheidsregio Flevoland zijn de afgelopen dag 111 positieve tests gemeld; 26 minder dan een dag eerder. Noord- en Oost-Gelderland telt 287 nieuwe besmettingen, 18 minder dan gisteren. IJsselland, gisteren nog goed voor 130 nieuwe besmettingen zag een flinke toename van 83. Er kwamen 213 positieve testen bij.

Brandhaarden

De gemeente Nunspeet was gisteren nog de enige donkerrode gemeente op onze coronakaart. De Veluwse gemeente nam het stokje coronakoploper over van Heerde. De weinig prestigieuze titel heeft Nunspeet nu overgedragen aan Zwartewaterland.

In Zwartewaterland daalde het aantal coronabesmettingen de afgelopen week juist, nadat Zwartewaterland wekenlang donkerrood kleurde. De gemeente lijkt nu weer terug bij af. De afgelopen 24 uur werden 17 inwoners positief getest op Covid-19, dat zijn er liefst 14 meer dan een dag eerder.

Daarnaast kleuren Hardenberg en Heerde weer donkerrood. In Heerde werden 13 inwoners positief getest, 10 meer dan een etmaal eerder. In Hardenberg ging het om 37 nieuwe positieve testen, dat zijn er 21 meer dan een dag eerder.

Gering

Olst-Wijhe en Zeewolde blijven ook vandaag de beste jongetjes van de klas, al raakten ze door een kleine toename van het aantal positieve testen wel de ‘veilige’ kleur grijs kwijt.

Landelijk beeld

In het hele land werden 7684 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 30 december. Vorige week woensdag kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7569 meldingen van positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 51.938 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7420 per dag, het hoogste niveau sinds 9 januari.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad testten 399 inwoners positief. In Amsterdam kwamen 303 besmettingen aan het licht en in Den Haag 243. Daarna volgen Tilburg (164) en Utrecht (155).

Rotterdam-Rijnmond telde 842 bevestigde besmettingen, het hoogste aantal van alle veiligheidsregio’s. Rotterdam en omstreken torenen de laatste paar dagen boven de rest van het land uit.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen gaat wel omlaag. In de afgelopen 24 uur is het overlijden van 29 coronapatiënten geregistreerd. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in die periode zijn overleden, omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden geregistreerd. In de afgelopen week zijn 169 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo’n 24 per dag. Dat is het laagste peil sinds 18 oktober.

Ziekenhuisopnames

Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gedaald. Ziekenhuizen behandelen er momenteel 2334, een daling van 76 vergeleken met dinsdag. In de zes dagen ervoor was het aantal opgenomen coronapatiënten juist met 223 gestegen.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1653 coronapatiënten, een daling van 75 ten opzichte van dinsdag. Op de intensive cares liggen nu 681 mensen met Covid-19, eentje minder dan de dag ervoor. Dat aantal zit de laatste paar dagen tussen de 650 en 700. Van begin februari tot begin maart was het juist vrij stabiel tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 299 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 6 januari. Volgens de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de afgelopen zeven dagen iets meer dan 2000 coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care beland. Dat komt neer op gemiddeld zo’n 286 nieuwe opnames per dag. Ook dat is het hoogste niveau sinds begin januari.

