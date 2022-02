KAART | Totaal aantal besmettingen in Oost-Nederland neemt af, in Flevoland nemen besmettingen toe

CHECK JOUW GEMEENTEHet totale aantal nieuwe besmettingen in de regio Oost-Nederland is afgenomen. Dat komt voornamelijk door de veiligheidsregio IJsselland. In de veiligheidsregio Flevoland namen de nieuwe besmettingen juist flink toe, met name in de gemeente Noordoostpolder waar 420 positieve tests per 100.000 inwoners werden gemeld.

De gemeente Noordoostpolder is de gemeente die relatief de meeste besmettingen heeft per 100.000 inwoners van Oost-Nederland. IJsselland is de enige veiligheidsregio waar de cijfers van de nieuwe besmettingen weer een stuk verder gedaald zijn, van 1568 gisteren naar 1124 vandaag. In Gelderland stegen de cijfers van 1889 positieve testen naar 2076 vandaag. In Flevoland stegen de cijfers van 599 gisteren naar 1044 nieuwe besmettingen vandaag.

Er komen steeds meer gemeenten bij met minder dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners. Gisteren was dit alleen op Urk nog het geval, vandaag zijn daar de gemeenten Staphorst en Ommen bij gekomen. In Ommen zijn relatief gezien het minste nieuwe besmettingen gemeld: 77 per 100.00 inwoners. Vijf gemeenten zitten nog tussen de 400 en 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, dit zijn Bronckhorst, Ermelo, Nunspeet, Heerde en Zwartewaterland.

In IJsselland is in het afgelopen etmaal 1 inwoner overleden aan de gevolgen van Covid-19. In Noord- en Oost-Gelderland overleden twee personen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Landelijke cijfers

In heel Nederland werden er in de afgelopen 24 uur 36.448 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er nog 33.629.

Ziekenhuizen

Van alle bedden in de ziekenhuizen in Nederland worden er 168 ic-bedden bezet door mensen met het coronavirus. Het aantal gewone ziekenhuisbedden dat bezet is door patiënten met Covid-19 is 1378.