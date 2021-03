KAART | Twee gemeenten in IJsselland vallen in negatieve zin op, opnieuw geen positieve tests op Urk

Check jouw plaatsIn de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn in de afgelopen 24 uur 389 nieuwe coronagevallen gemeld, één meer dan gisteren. IJsselland laat voor het eerst deze week een daling zien in het aantal nieuwe besmettingen.

Naast Zwartewaterland, dat al dagen erg hoog scoort in het aantal nieuwe besmettingen, komt Hattem daar vandaag bij. Beide gemeenten zitten in het hoogste risiconiveau. Naast deze twee ‘rode gemeenten’ kleuren negen gemeenten donker oranje, drie meer dan gisteren. In deze gemeenten zijn er meer dan 27 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld.

Heerde en Urk tellen in de afgelopen 24 uur geen enkele nieuwe besmettingen. Voor Urk is dat al de derde dag op rij. In totaal scoren zes gemeentes goed. Ook Berkelland, Dalfsen, Lochem en Nijkerk zitten in de veilige regionen.

Daling in IJsselland, meer besmettingen in andere veiligheidsregio

In de veiligheidsregio IJsselland is voor het eerst sinds deze week een daling te zien. Het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur nam met 15 af en komt daarmee op 137 nieuwe besmettingen. Vandaag werd bekend dat IJsselland wederom het risiconiveau ‘zeer ernstig’ heeft gekregen. In februari zakte de status in deze regio als enige van Nederland naar zorgelijk.

Flevoland en Noord- En Oost Gelderland laten juist een stijging zien. In Noord- en Oost Gelderland kwamen er in de afgelopen 24 uur 11 nieuwe besmettingen bij. Daarmee komt het totaal op 164 te staan. Flevoland komt met 7 nieuwe besmettingen op 88.

Landelijke cijfers voor de derde dag boven de 5000

Landelijk gezien kwam het aantal coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur op 5090 uit. Het is voor de derde keer deze week dat het aantal besmettingen boven de vijfduizend uitkomt. Gemiddeld telde Nederland de afgelopen week 4658 positieve tests, het hoogste sinds eind januari.

Ook in Amsterdam werd het hoogste aantal besmettingen sinds januari geteld. Met 335 nieuwe besmettingen is het de coronahoofdstad van Nederland. In Rotterdam kregen 190 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen, in Den Haag 114 en Tilburg 104.

Ziekenhuisopnames weer wat gedaald

Na drie dagen van toename van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het aantal nieuwe patiënten weer wat gedaald. In de ziekenhuizen liggen nu 1946 Covid-patiënten, 38 minder dan gisteren.

Op de verpleegafdelingen is een afname te zien. Vandaag lagen daar 1379 coronapatiënten, 47 minder dan gisteren. Op de intensive cares is een ander beeld te zien. Op dit moment liggen er 549 mensen met Covid-19, 19 meer dan dinsdag.

