KAART | Twee gemeenten vallen uit de toon in Oost-Nederland, corona wint terrein in IJsselland

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland blijft dalen. Afgelopen etmaal werden 4211 positieve tests geregistreerd bij het RIVM, 218 minder dan gisteren. Ook in Oost-Nederland is een lichte daling te zien ten opzichte van een dag eerder. Wel vallen twee gemeenten in de regio opnieuw in negatieve zin op.

De trend in de veiligheidsregio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland in de maand januari is gunstig. Hoewel het aantal nieuwe coronagevallen ten opzichte van een dag eerder een enkele keer toenam, is over het geheel een duidelijke daling te zien ten opzichte van een maand eerder.

Zo is het aantal geregistreerde besmettingen in IJsselland vandaag weliswaar gestegen in vergelijking met gisteren (van 82 naar 131): het zijn nog altijd aanzienlijk minder positieve tests dan een maand geleden. Op 29 december waren het er 350, op 30 december 299 en op de laatst dag van het jaar 300.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Het aantal coronagevallen afgelopen etmaal nam wel af in Noord- en Oost-Gelderland (203 naar 140) en Flevoland (van 108 naar 89) ten opzichte gisteren. Ook in deze veiligheidsregio's is het verschil groot met een maand geleden. Op 30 december werden in Noord- en Oost-Gelderland nog 577 coronagevallen gemeld: ruim vier keer zoveel als vandaag. In Flevoland waren het er die dag 315: ruim 3,5 keer zoveel.

Staphorst & Rijssen-Holten

De positieve trend is terug te zien op de coronakaart van Oost-Nederland. De meeste gemeenten kleuren inmiddels geel of lichtoranje: een teken dat er relatief weinig nieuwe besmettingen zijn geconstateerd. Olst-Wijhe is, net als gisteren, één van de ‘grijze’ gemeenten. Daar werd slechts één inwoner positief getest op het virus.

Staphorst en Rijssen-Holten zijn de enige gemeenten die uit de toon vallen. Net als gisteren kleuren zij rood: er zijn dan meer dan 56 coronagevallen per 100.000 inwoners geconstateerd. Staphorst (93) was afgelopen etmaal één van de gemeenten met relatief de meeste besmettingen van Nederland.

Landelijk beeld

Amsterdam telde net als vrijdag de meeste positieve tests in een etmaal. Daar kregen 175 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. Rotterdam registreerde 101 nieuwe gevallen, Den Haag 91, Tilburg 86 en Eindhoven 81.

In de afgelopen zeven dagen zijn 31.083 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op 4440 positieve tests per etmaal. Dat gemiddelde daalt al een tijd. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 88, tegen 58 op vrijdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 970.000 Nederlanders positief getest. Volgende week kan het miljoenste geval worden vastgesteld. Het aantal sterfgevallen nadert de 14.000.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

