KAART | Twijfelachtig recordaantal nieuwe besmettingen, check hier de situatie in jouw gemeente

coronacijfersDe afgelopen 24 uur zijn er in Oost-Nederland flink meer coronabesmettingen geteld. Maar of we echt te maken hebben met een toename is onduidelijk. Het RIVM kampte gisteren met een computerstoring, waardoor een deel van de cijfers van zaterdag bij die van vandaag zijn gevoegd.

In de vorige 24 uur zijn 10.211 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers, die vanmiddag bekend zijn gemaakt. Het is lastig in te schatten hoe de nieuwe cijfers zich verhouden tot die van de afgelopen dagen. Door een storing in de GGD-systemen werden gisteren fors minder coronabesmettingen gemeld dan de dagen daarvoor: 8669.

Een GGD-woordvoerder liet weten dat de ‘uitslagen van enkele uren’ ontbreken. Die zouden vandaag zijn toegevoegd aan het dagtotaal, maar onduidelijk is hoe groot de correctie is.

Oost-Nederland kleurt donkerrood

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in Oost-Nederland flink gestegen, waarschijnlijk dus mede door de correctie van gisteren. Bijna heel het Stentor-gebied kleurt donkerrood op de coronakaart. Alleen de gemeenten Noordoostpolder, Kampen, Oldebroek, Hattem, Heerde, Elburg, Epe, Nunspeet, Harderwijk en Lochem kleuren oranje of geel.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

In IJsselland is het aantal nieuwe besmettingen het meest gestegen: 256, ten opzicht van 143 van gisteren. Ook in Noord- en Oost-Gelderland werden meer positieve testen geconstateerd (249) , maar het verschil met zaterdag (239) is niet zo groot. In Flevoland is wel een stijging te zien: van 198 gisteren naar 238 vandaag.

In totaal werden er bij de drie GGD's in Oost-Nederland 743 nieuwe besmettingen geteld. Hoeveel daarvan eigenlijk bij de cijfers van gisteren horen is onduidelijk. Toen kwam het totaal uit op 580 positieve testen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Ziekenhuizen

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten bedraagt 2145, 30 meer dan gisteren. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarvan liggen er 1657 buiten de intensive care, 43 meer dan gisteren. Op de ic liggen 488 covid-19 patiënten, 13 minder dan de dag ervoor.