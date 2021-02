KAART | Unieke daling coronacijfers in Oost-Nederland (maar schijn bedriegt...)

Het aantal positieve coronatesten is overal in de regio flink afgenomen. Het lijkt dus de goede kant op te gaan, maar of er sprake is van een échte daling is niet duidelijk. Dit komt doordat de cijfers gebaseerd zijn op testresultaten van dit weekend en op zondag waren alle testlocaties gesloten vanwege het winterse weer. De besmettingscijfers van vandaag laten dus een troebel resultaat zien.

Het is een vreemd gezicht: gemeenten die vorige week nog piekten, hebben nu bijna of geen besmettingen. Een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat de cijfers altijd een beetje fluctueren en data van testresultaten soms ook een dag later binnen kunnen komen. In de afgelopen 24 uur kwam het aantal besmettingen in de regio op 161 liggen. Gisteren was dit nog 298.

Een flinke uitschieter ligt in de gemeente Rijssen-Holten, die met 28,8 besmettingen per 100.000 inwoners nog de lijst aanvoert. Elburg en Dronten volgen met respectievelijk 17,3 en 16,8 besmettingen per 100.000 inwoners. Nijkerk en Epe staan met 13,9 en 12,1 besmettingen per 100.000 inwoners ook in de top 5.

Het aantal besmettingen is met name gedaald in Noord- en Oost Gelderland en IJsselland. Hier nam de besmettingsgraad af naar 81 (gisteren 136) In de veiligheidsregio IJsselland daalden de besmettingen van 79 gisteren naar 9 vandaag. In Flevoland schoten de cijfers naar 71 (gisteren 89). In Noord-Oost Gelderland zijn twee mensen aan de gevolgen van Covid-19 overleden.

Besmettingen in Nederland

Het RIVM registreerde vandaag over het afgelopen etmaal 2273 nieuwe coronabesmettingen in Nederland. Gisteren waren dat er nog 3963.

In totaal zijn er 121 nieuwe ziekenhuisopnames in het hele land. In ziekenhuizen liggen momenteel 542 covidpatiënten opgenomen op de IC volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dit zijn er zeven meer dan gisteren. Er zijn door de hevige sneeuwval geen verplaatsingen geweest naar andere regio’s van coronapatiënten.

