KAART | Urk blijft donkerrood kleuren op coronakaart, nul nieuwe besmettingen in Staphorst en Heerde

Check jouw gemeenteHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland ligt vandaag weer hoger dan gisteren. In 24 uur tijd zijn er volgens het RIVM 5424 nieuwe coronagevallen geregistreerd, 738 meer dan de dag ervoor. Ook in Oost-Nederland zien we die stijging. Van alle gemeenten in deze regio kleurt er nog één donkerrood op de coronakaart: Urk.

In de veiligheidsregio IJsselland zijn er vandaag 101 nieuwe coronagevallen bijgekomen, iets meer dan gisteren. In Zwolle, Hardenberg en Kampen is het aantal besmettingen in 24 uur tijd gestegen, terwijl er in Deventer en Raalte juist een daling is te zien. Een positieve uitschieter is Staphorst, daar kwamen er sinds gisteren 0 nieuwe besmettingen bij.

Nul nieuwe gevallen

Ook over Heerde is er vandaag positief nieuws te melden. Net als in Staphorst noteren ze ook hier 0 nieuwe coronagevallen. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar Heerde onder valt, zijn er vandaag in totaal 175 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat zijn er minder dan gisteren.

In Gelderland schieten Putten en Oldebroek er in negatieve zin uit. Zij kleuren oranje op de coronakaart als we kijken naar het aantal positieve besmettingen per 100.000 inwoners. In Putten zijn dit er 33, in Oldebroek 29. Apeldoorn is koploper als het gaat om het aantal nieuwe besmettingen in Gelderland, maar hier noteren we een daling ten opzichte van gisteren.

Donkerrood

In deze regio is er op dit moment één gemeente die donkerrood kleurt op de kaart en dat is Urk. Ook de afgelopen dagen was Urk één van de negatieve uitschieters. Volgens de cijfers ligt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners daar op 95. Gisteren waren er nog 76 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners. Er werden vandaag 20 nieuwe besmettingen in de gemeente Urk geregistreerd.

In de veiligheidsregio Flevoland zijn er vandaag 155 nieuwe coronagevallen gemeld, dat zijn er meer dan gisteren. In alle gemeenten (Almere, Lelystad, Urk, Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde) steeg het aantal nieuwe coronabesmettingen.

Landelijk beeld

Als we naar het landelijke beeld kijken, zien we nog steeds flinke uitschieters in het westen van het land. De regio Rotterdam-Rijnmond telde afgelopen etmaal de meeste positieve tests, in totaal 573. Utrecht volgde met 419 nieuwe gevallen. Amsterdam-Amstelland (399), Midden- en West-Brabant (392) en de regio Haaglanden (370) volgden daarna met minder dan 400 nieuwe besmettingen.

