KAART | Urk blijft koploper qua aantal besmettingen, veel corona-overlijdens tijdens eerste golf in Oost-Nederland

Al dagen is Urk de coronabrandhaard van Nederland. Ook vandaag scoorde de gemeente weer het slechts van heel Nederland. Ook in de veiligheidsregio Flevoland gaat het niet goed. De veiligheidsregio laat als enige van de drie in ons gebied een stijging zien in het aantal besmettingen.

Het blijft slecht gaan op Urk. Al dagen steekt het aantal positieve testen in de gemeente met kop en schouders boven de rest van Nederland uit. Toch lijkt het kwartje te zijn gevallen bij de Urkers. Steeds meer inwoners laten zich testen en ook de maatregelen worden opgevolgd.

Naast Urk gaat het deze week ook niet goed in Putten. De gemeente kleurt vandaag donkerrood op de kaart. In Lochem, waar gisteren nog 41 mensen per 100.000 inwoners een positieve uitslag kregen, nam het aantal juist fors af. Deze gemeente kleurt vandaag, net als twee dagen geleden, weer grijs.

Lochem is niet de enige gemeente met een laag aantal besmettingen. Heerde kleurt al dagen op rij grijs, Oldebroek en Steenwijkerland sloten zich daar vandaag bij aan. De coronakaart in ons gebied kleurt over het algemeen genomen minder donker dan gisteren.

Veiligheidsregio's: Flevoland scoort landelijk gezien slecht

In de veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland is het aantal besmettingen ten opzichte van gisteren gedaald. Flevoland daarentegen scoort slecht. Alleen Rotterdam-Rijnmond en Brabant Zuid-Oost scoren slechter. Groningen telt in verhouding de minste besmettingen.

In heel Nederland werden vandaag minder nieuwe besmettingen genoteerd dan gisteren. Vandaag kwamen er 4.506 bij, gisteren waren dat er 4.947. Met het aantal positieve testen van vandaag zijn er in heel Nederland sinds de eerste besmetting, meer dan een half miljoen mensen positief getest (geweest). De meeste coronabesmettingen komen uit Amsterdam, gevolgd door Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere.

Veel stergevallen in IJsselland en Noord- en Oost Gelderland tijdens eerste golf

Het CBS maakte vandaag bekend dat er tot en met juni in totaal 1.185 in ons gebied overleden aan corona. De minste mensen stierven tijdens de eerste golf in de veiligheidsregio Flevoland. Zowel IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland kleuren donker op de kaart wat betekent dat het aantal stergevallen daar verhoudingsgewijs hoog ligt ten opzichte van de rest van het land.

De meeste mensen die aan corona overleden komen uit Brabant en Limburg. Daar stierven acht keer zoveel mensen als in de Noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het meerderheid van de overledenen, zes op de tien, maakte gebruik van de wet langdurige zorg en zat in een verpleeg- of verzorgingstehuis of ze ontvingen zorg aan huis.

