KAART | Urk blijft landelijk veruit grootste zorgenkindje, ondanks lichte verbetering in coronacijfers

Er zit een lichte daling aantal meldingen van coronabesmettingen op Urk. Het RIVM meldt er 39. Of de piek voorbij is moet blijken. De cijfers van dinsdag laten vaker een daling zien. Landelijk blijft Urk veruit het hoogst scoren, wanneer er wordt omgerekend naar 100.000 inwoners.

Met 185,4 scoort Urk als enige gemeente boven de 100. Ter vergelijk, gisteren kwam Urk op 228 uit. Buurman Noordoostpolder kleurde gisteren nog net als Urk donkerrood. Daar gaat het volgens de meest recente cijfers iets beter. De gemeente is een tint lichter.

Wie naar de kaart van Oost-Nederland kijkt telt zes gemeenten in het grijs. Dat is de beste kleur die je op de corona-kaart kan hebben. Gisteren waren er dat nog vijf. Over het algemeen is er een dalende lijn te bespeuren. In de gemeente Bronckhorst bijvoorbeeld werden de helft minder besmettingen genoteerd.

Met Bronckhorst mogen ook Meppel, Heerde, Ommen, Staphorst en Epe zich grijs gebied noemen. Dalfsen verkleurde van grijs naar donkergeel, maar het aantal positieve testen is er niet verontrustend. Ook Hattem en Elburg kleurden een stapje donkerder. Daar staat tegenover dat Raalte, Ermelo en Rijssen-Holten in de meest recente cijfers een lichtere kleur hebben gekregen.

Cijfers per regio

De besmettingshaard op Urk heeft zijn weerslag in de cijfers van de Veiligheidsregio Flevoland. Met gemiddeld 43 besmettingen op 100.000 inwoners ligt het aantal wel lager dan gisteren (49,2). Toch ligt het aantal positieve testen in Flevoland nu hoger dan het gemiddelde in Twente. Dat was de afgelopen dagen nog andersom.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt vandaag op 18 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Dat is iets minder dan gisteren. In absolute aantallen loopt de daling verder door. Van 270 op zaterdag via 190 op zondag naar 156 op maandag naar de 149 van vandaag.

IJsselland blijft het beste jongetje van de klas in Oost-Nederland. Het gemiddelde ligt met 17,7 net onder dat van Noord- en Oost-Gelderland. Gisteren was het verschil nog iets groter.

Weekcijfers: Urk veruit het hoogst van Nederland

De cijfers over de afgelopen twee weken zijn in onze regio nagenoeg gelijk gebleven. Vorige week stond de teller op 4.521 besmettingen in de twee weken ervoor, deze week zijn dat er 4.593.

Urk blijkt ook als je naar de weekcijfers kijkt het grootste zorgenkindje van onze regio. De gemeente scoort met 2.039,8 besmettingen per 100.000 inwoners als enige van Nederland diep donkerrood en staat ver boven aan de lijst met gemiddeld de meeste besmettingen. Morgen wordt er op Urk een teststraat geopend.

Ook bij buurgemeente Noordoostpolder gaat het, over de iets langere periode bekeken, niet goed met de besmettingen. Het aantal positieve uitslagen is daar met bijna honderd toegenomen, terwijl het in Noordoostpolder lang rustig bleef.

Afnames

Toch is het ook in deze cijfers niet alleen maar kommer en kwel in onze regio. Hoewel in veel gemeenten het aantal besmettingen ongeveer hetzelfde bleef, zijn er ook afnames te zien. Zo is in Olst-Wijhe het aantal besmettingen meer dan gehalveerd. Ook in Raalte en Deventer is een forse afname te zien.

