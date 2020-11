KAART | Urk doet het nog slechter dan gisteren op coronakaart, ook Rijssen-Holten kleurt donkerrood

Check jouw gemeenteHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland steeg vandaag voor de derde dag op rij. In Oost-Nederland is dat echter niet overal het geval. Op Urk blijft de situatie intussen zorgelijk: net als de afgelopen dagen kleurt deze gemeente donkerrood. Ook in Rijssen-Holten ziet het er nu niet goed uit.

In absolute zin werden er vandaag 26 nieuwe coronabesmettingen in Urk geconstateerd. Dat getal zegt echter weinig gezien de grote verschillen die er tussen gemeenten zijn als het gaat om het aantal inwoners.

Donkerrood

Om de cijfers in het juiste perspectief te zien, kijken we naar het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Dat aantal is op Urk de laatste dagen zeer hoog. Vandaag gaat het om 123 positieve tests per 100.000 inwoners en daarmee kleurt Urk donkerrood op de coronakaart.

Dit aantal is hoger dan gisteren, toen werden er nog 118 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld op Urk. Om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen, start de gemeente Urk met een campagne waarin bekende Urkers andere inwoners oproepen om de coronamaatregelen na te leven.

De afgelopen dagen was Urk de enige gemeente in deze regio die donkerrood kleurde, maar vandaag is daar Rijssen-Holten bijgekomen. Hier zijn 65 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. Verschillende gemeenten kleuren bovendien donkeroranje, zoals onder meer Zutphen, Hattem, Nijkerk en Putten.

Er zijn echter ook positieve uitschieters. Dit zijn de gemeenten die op dit moment grijs kleuren op de coronakaart en dus relatief weinig besmettingen hebben. Dit is het geval in Ommen, Staphorst, Heerde en Olst-Wijhe. In die vier gemeenten kwam er vandaag, in absolute zin, maar één nieuwe coronabesmetting bij.

Stijging

In het hele land werden er vandaag 6109 nieuwe coronagevallen geconstateerd. Dat zijn er 458 meer ten opzichte van gisteren. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zien we ook een stijging. Vandaag werden daar 241 nieuwe coronabesmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 224.

In de veiligheidsregio's IJsselland en Flevoland is juist een daling van het aantal besmettingen te zien. In IJsselland worden 85 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 125. In Flevoland ligt het aantal positieve tests in de afgelopen 24 uur op 127, terwijl dat er gisteren 156 waren.

Landelijk beeld

De meeste nieuwe besmettingen werden geconstateerd in het westen van het land. In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 423 besmettingen vastgesteld. In Rotterdam kwamen 330 gevallen aan het licht en Den Haag telde 177 positief geteste personen. Daarna volgen Utrecht (129 positieve tests) en Eindhoven (109).

Sinds het begin van de uitbraak is het virus bij 436.000 mensen vastgesteld. Als het tempo van het aantal positieve tests aanhoudt, kan voor het einde van de maand het half miljoenste coronageval in Nederland worden geregistreerd.

