KAART | Urk kampt weer met hoogste aantal coronabesmettingen, weinig patiënten in Flevoland overleden

De laatste cijfers melden het aantal mensen, dat tussen zondag 10.00 uur en vanochtend 10.00 uur bij de GGD positief getest werd. Waar in Urk de brandhaard oplaait, gaat het in Oost-Nederland in het algemeen de goede kant op. Als kanttekening: het gaat om dagkoersen, die sterk kunnen wisselen. Daarbij ligt het aantal gemelde besmettingen op maandag doorgaans lager omdat er op zondagen minder vaak wordt getest.

Zwartewaterland is één van de gemeenten waar de cijfers steeds beter worden. Na een piek op 8 april worden er iedere dag minder besmettingen gemeld. In steden als Apeldoorn, Zwolle, Deventer en Zutphen zijn de cijfers vrij stabiel.

Overleden

Sinds 21 maart is er in de veiligheidsregio Flevoland slechts één patiënt overleden aan de gevolgen van Covid-19, blijkt uit de cijfers van het RIVM. In Noord- en Oost Gelderland zijn, in dezelfde periode, dertien patiënten overleden. In veiligheidsregio IJsselland zijn er sinds 21 maart achttien meldingen van mensen die door een coronabesmetting dood gingen.

Landelijk

Er zijn het afgelopen etmaal in heel Nederland 6757 nieuwe coronagevallen geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 50.102 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 7157 nieuwe gevallen per dag. Het is de vierde dag op rij dat het gemiddelde weer oploopt. Rond Pasen had het aantal positieve tests juist een pas op de plaats gemaakt.

Ziekenhuizen

Het aantal opgenomen coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw gestegen. In totaal zijn nu 2582 patiënten met Covid-19 opgenomen, 65 meer dan zondag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 794 op de intensive care, een toename van zes patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1788 coronapatiënten, 59 meer dan zondag. Donderdag, vrijdag en zaterdag nam het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen juist af, met in totaal 67.

