KAART | Urk kent slechte dag, ook Noordoostpolder en Staphorst kleuren donkerrood op coronakaart

Check jouw gemeenteLandelijk steeg het aantal coronabesmettingen vandaag flink en ook in Oost-Nederland is dat beeld te zien. In de hele regio zijn er de afgelopen 24 uur meer nieuwe besmettingen dan een etmaal eerder. Urk schiet er opnieuw in negatieve zin bovenuit en tikte vandaag bijna het eigen record aan.

In heel het land werden er vandaag 5790 nieuwe positieve tests gemeld, gisteren waren dat er nog 4506. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn er 230 nieuwe besmettingen geregistreerd, terwijl dat aantal gisteren op 169 lag. Stijgingen zien we ook in IJsselland en Flevoland. In IJsselland steeg het aantal nieuwe besmettingen van 122 gisteren naar 133 vandaag en in Flevoland kwamen er vandaag 225 nieuwe besmettingen bij, gisteren waren dat er 177.

Urk blijft uitschieter

Op Urk hebben ze een slechte dag. Daar werden in 24 uur tijd 51 inwoners positief getest op het coronavirus. Dat is bijna evenveel als in Groningen en Zwolle bij elkaar. Alleen op 18 november telde Urk nog meer nieuwe gevallen. Toen kwamen 52 besmettingen aan het licht. Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna duizend Urkers besmet geraakt, van wie bijna 700 in de laatste drie weken positief zijn getest.

Donkerrood

Urk kleurt al een tijd lang donkerrood op de coronakaart en dus ook vandaag. Als we kijken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners komen we op Urk uit op 242. Gisteren was dit nog 195. Naast Urk kleurde ook Putten gisteren rood, maar vandaag niet meer. Daar komen de gemeenten Noordoostpolder en Staphorst voor in de plaats met respectievelijk 63 en 64 positieve tests per 100.000 inwoners.

Is er dan helemaal geen positief nieuws? Jawel. Twee gemeenten in deze regio kleuren grijs, wat betekent dat daar relatief weinig nieuwe coronabesmettingen zijn gemeld. Vandaag zijn dit Heerde en Hattem. In Hattem staat het aantal nieuwe positieve tests vandaag zelfs op nul.

Landelijk beeld

Als we naar het landelijke beeld kijken, dan stevent Amsterdam af op de grens van 40.000 besmettingen. Het is de verwachting dat de hoofdstad over een paar dagen als eerste gemeente door deze grens gaat. Het aantal nieuwe coronagevallen in Amsterdam steeg de afgelopen 24 uur van 227 naar 334.

In Rotterdam zijn afgelopen etmaal 319 inwoners positief getest, tegen 198 een dag eerder. In Tilburg verdubbelde het dagcijfer, van 56 naar 123. In Eindhoven kwamen 105 besmettingen aan het licht, terwijl dat er een dag eerder 60 waren. Den Haag (donderdag 116, vrijdag 96) en Utrecht (donderdag 102, vrijdag 86) noteerden juist een daling in het aantal meldingen.

