KAART | Urk noteert laagste aantal besmettingen in weken, ook positief nieuws in Zwolle

Check jouw gemeenteHet RIVM meldt vandaag 4073 nieuwe coronabesmettingen, een daling ten opzichte van gisteren. In Oost-Nederland is dat dalende beeld echter niet te zien. Urk kleurt opnieuw donkerrood op de coronakaart. In Zwolle is juist positief nieuws te melden.

Waar we vandaag landelijk een daling zien van meer dan 500 besmettingen is er in de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland juist een stijging van het aantal positieve tests ten opzichte van gisteren. In Gelderland kwamen er 53 bij en staat de teller op 198 nieuwe besmettingen.

Urk lager

In IJsselland is er overigens sprake van een minieme stijging. Daar zijn nu 103 nieuwe besmettingen gemeld, één meer dan gisteren. In Flevoland gaat het aantal naar beneden van 159 gisteren naar 150 vandaag. Net zoals de afgelopen tijd is in deze provincie echter wel de uitschieter van de regio te vinden: Urk.

Met 204 besmettingen per 100.000 inwoners stak Urk gisteren weer met kop en schouders boven de rest uit, in negatieve zin. Vandaag ligt dat aantal op 123 positieve tests per 100.000 inwoners. Op Urk zijn afgelopen etmaal 26 positieve tests gemeld. Dat is het laagste aantal in de afgelopen weken. Op het voormalige eiland zijn in totaal bijna 1100 inwoners besmet geraakt. Van hen zijn ongeveer 900 in de afgelopen maand positief getest.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ondanks dat het aantal besmettingen van vandaag het laagste in weken is, is Urk nog wel de enige gemeente in deze regio die donkerrood kleurt op de coronakaart. Meerdere gemeenten zitten een treetje lager en kleuren fel oranje. Het gaat hier onder andere om de Noordoostpolder met 50 besmettingen per 100.000 inwoners, Nunspeet met 43 besmettingen per 100.000 inwoners, Putten (41) en Ermelo (40).

Positieve uitschieters

Er zijn ook positieve uitschieters. Drie gemeenten kleuren grijs, dat is de beste kleur die je op de coronakaart kunt hebben. Een daarvan is Zwolle met slechts 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Ook Brummen en Heerde kleuren grijs. In Heerde werden er vandaag zelfs helemaal geen nieuwe coronagevallen gemeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weekcijfers

Elke dinsdag maakt het RIVM ook de weekcijfers bekend, waarna een beeld te zien is van het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken. Ook op deze kaart kleurt Urk donkerrood met 2372,7 besmettingen per 100.000 inwoners. Vorige week dinsdag was dat nog 2039,8 besmettingen per 100.000 inwoners.

Na Urk volgens de gemeenten Noordoostpolder en Putten. In de Noordoostpolder, de buurgemeente van Urk, gaat het om 583,3 besmettingen per 100.000 inwoners. In Putten ligt het op 576,5 besmettingen per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.