KAART | Urk scoort slechtst van Oost-Nederland, sterke daling coronagevallen in Olst-Wijhe

Regio Zwolle ziet aantal banen in coronajaar 2020 groeien

1 april Regio Zwolle is een van de drie arbeidsmarktregio’s waar vorig jaar het aantal banen is gestegen. In de andere 33 regio’s in Nederland daalde het aantal banen tussen september 2019 en dezelfde maand in 2020 met 1,2 procent. Maar Regio Zwolle tipt met 0,1 procent net in de plus, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van uitkeringsinstantie UWV.