KAART | Urk van het ene naar het andere uiterste met coronacijfers, Hattem heeft de nul te pakken

CHECK JOUW GEMEENTEOp Urk gaan de coronacijfers als een jojo op en neer. Gisteren sprong de gemeente eruit op de coronakaart van Oost-Nederland met een relatief gering aantal besmettingen van 28,5 per 100.000 inwoners, vandaag is dat omhoog geschoten naar 99,9. Andere opvallende gemeente is Hattem, waar nul positieve coronagevallen werden geteld in de afgelopen 24 uur.

Het totaal aantal besmettingen in Oost-Nederland is vandaag gestegen van 527 naar 559, waarbij tussen de regio's wel opvallende verschillen te zien zijn. In de regio IJsselland nam het aantal besmettingen toe van 130 naar 164 en in Flevoland van 107 naar 159. In Noord- en Oost-Gelderland daarentegen was sprake van een flinke daling van de positieve tests, van 280 op zondag naar 240 vandaag.

De regio Flevoland meldt één overlijdensgeval als gevolg van corona.

Naast Hattem met geen enkel besmettingsgeval verkeert vandaag ook de gemeente Ommen in rustig vaarwater. In deze gemeente is sprake van 5,6 besmettingen per 100.000 inwoners. Aan de andere kant van het spectrum zit de gemeente Urk met 99,9 positieve tests per 100.000 inwoners. Ook Rijssen-Holten kleurt dieprood met 76 positieve tests op 100.000 inwoners. Staphorst en buurgemeente Zwartewaterland springen er eveneens minder gunstig uit, en datzelfde geldt ook voor Zeewolde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk ligt het gemiddeld aantal positief geteste inwoners per 100.000 op 33,9. Het aantal positieve tests bedraagt vandaag 5910 en dat zijn er 768 minder dan gisteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is opnieuw gedaald, met 10 patiënten. Op dit moment liggen er 757 patiënten met corona op de ic’s. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten op de ic’s afneemt.

Het aantal Covid-19-patiënten op de verpleegafdelingen nam wel toe, met 62. In totaal liggen nu 2487 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 52 meer dan een dag eerder. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten blijft nu al wel voor de derde dag op rij onder de 2500.

Naast het aantal mensen dat op dit moment in de ziekenhuizen ligt, is ook het aantal nieuwe opnames per dag van belang. Op de intensive cares lijkt het aantal nieuwe opnames te dalen. Gemiddeld werden er afgelopen zeven dagen 39 nieuwe coronapatiënten per dag opgenomen op de ic’s en dat zijn er 9 minder dan de week ervoor. Op de verpleegafdelingen is hetzelfde te zien. Het gemiddelde aantal nieuwe opnames van coronapatiënten per dag was daar afgelopen week 228, een daling van 31 opnames vergelijken met een week eerder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hieronder zie je een selectie van de meest bekeken video's van dit moment: