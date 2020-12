KAART | Urk voor het eerst sinds lange tijd niet landelijk coronakoploper en Hattem en Heerde staan op nul

Check jouw gemeenteHet RIVM meldt vandaag 4942 nieuwe coronagevallen, een stijging ten opzichte van gisteren. In Oost-Nederland zien we die stijging terug in IJsselland en Flevoland, maar niet in Noord- en Oost-Gelderland. Opvallend: Urk is vandaag voor het eerst in lange tijd niet meer de gemeente in deze regio met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners.

In totaal kwamen er landelijk 879 nieuwe coronabesmettingen bij ten opzichte van gisteren. Toen werden in totaal 4063 nieuwe gevallen gemeld. In de veiligheidsregio IJsselland zijn er 133 nieuwe positieve tests geconstateerd, een stijging van 30 ten opzichte van gisteren. Ook in Flevoland zien we een stijging. Gisteren werden daar 150 nieuwe gevallen gemeld, vandaag 161.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zien we juist een daling. Daar stond de teller gisteren op 198 nieuwe coronagevallen, vandaag zijn dat er 173. Negatieve uitschieter is Putten met 45 besmettingen per 100.000 inwoners.

Rijssen-Holten is Urk voorbij

De gemeente in deze regio met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners is Rijssen-Holten. Het gaat hier om 78 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin werden er vandaag in Rijssen-Holten 30 nieuwe positieve tests gemeld, terwijl dat er gisteren 8 waren.

Rijssen-Holten blijft daardoor Urk voor op de coronakaart en dat is voor het eerst in lange tijd. Urk was de afgelopen weken namelijk steevast de gemeente met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Afgelopen vrijdag werden daar bijvoorbeeld in absolute zin nog bijna evenveel nieuwe besmettingen gemeld als in Groningen en Zwolle bij elkaar. Het ging op Urk toen om 242 besmettingen per 100.000 inwoners.

Gisteren waren de cijfers op Urk een stuk minder slecht met 123 positieve tests per 100.000 inwoners. Op Urk werden gisteren 26 positieve tests gemeld en dat was het laagste aantal in de afgelopen weken. Vandaag gaat dat aantal opnieuw naar beneden met 16 nieuwe positieve test: 76 per 100.000 inwoners. Toch is er nog geen reden tot veel optimisme, want Urk kleurt namelijk nog steeds donkerrood op de coronakaart.

Er zijn ook een paar positieve uitschieters . Dit gaat om gemeenten die grijs kleuren. Vandaag zijn dat Ommen, Heerde en Hattem. In Heerde en Hattem kwamen er helemaal geen nieuwe positieve tests bij. In Heerde was dat gisteren overigens ook het geval. Toen kleurde ook Zwolle grijs op de coronakaart met 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Vandaag is dat niet meer het geval, het zijn er nu 22 per 100.000 inwoners.

Grote steden

Als we naar het landelijke beeld kijken, zien we de meeste positieve tests nog steeds in de grote steden. Van alle gemeenten heeft Amsterdam vandaag met 296 gevallen de meeste positieve testresultaten, gevolgd door Rotterdam met 283 gevallen. Den Haag telde 148 nieuwe besmettingen, Tilburg 102 en Utrecht 94.

