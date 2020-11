KAART | Urk wéér rode stip op coronakaart, stijging in Noord- en Oost-Gelderland

Check jouw plaatsDe afgelopen 24 uur werden 4695 nieuwe coronagevallen geregistreerd: vrijwel net zoveel als een etmaal eerder (4701). In Oost-Nederland tekent zich eenzelfde beeld af. Urk blijft niettemin een probleemkind. Het vissersdorp heeft ook vandaag, in verhouding tot het aantal inwoners, veruit de meeste besmettingen in deze regio.

Urk kleurde de afgelopen zes dagen rood op de coronakaart en dat is vandaag niet anders. Er werden 16 nieuwe besmettingen in de gemeente geregistreerd. Daarmee komt het dorp op 76 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners. Burgemeester Cees van den Bos riep zaterdag zijn inwoners al op het virus serieus te nemen.

Er is ook voldoende positief nieuws: het aantal nieuwe besmettingen in IJsselland en Flevoland nam namelijk opnieuw af. Daarmee krijgt de gunstige trend van de afgelopen drie dagen een vervolg, al is het verschil minimaal. In IJsselland werden 94 nieuwe positieve tests gemeld, een etmaal eerder waren het er 104. Flevoland ging van 114 naar 99 nieuwe coronagevallen.



In de regio Noord- en Oost-Gelderland werd voor het eerst in vijf dagen meer nieuwe besmettingen geteld dan een etmaal eerder: van 146 naar 197.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

In Oost-Nederland blinken Harderwijk, Dronten, Kampen, Zwartewaterland, Ommen en de Noordoostpolder uit op de laatste coronakaart. Al deze gemeenten kleuren grijs: een teken dat er amper nieuwe besmettingen zijn geconstateerd.

Zwolle valt, als grote stad in deze regio, ook in positieve zin op met slechts 10 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Ook de situatie in Apeldoorn (25), Deventer (20), Lelystad (17) is qua nieuwe positieve tests niet zorgwekkend.

Landelijk beeld

De provincies Friesland en Groningen zien er op de landelijke kaart het beste uit met veel ‘grijze’ gemeenten. IUtrecht noteerde afgelopen etmaal de meeste positieve tests: 400. Rotterdam-Rijnmond telde 393 nieuwe gevallen en Haaglanden 388. Daarna volgen Midden- en West-Brabant, waar 350 besmettingen aan het licht kwamen, en Twente met 348 positief geteste personen. In de gemeente Amsterdam steeg het aantal besmettingen met 253.

Het aantal positieve tests is terug op het niveau van begin oktober. Op 6 oktober waren er 4541 nieuwe coronagevallen, de dag erna 4985.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

