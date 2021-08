KAART | Vandaag weer minder besmettingen in de regio; maar geen enkele gemeente met nul

CHECK JOUW GEMEENTEDe nul, dus geen enkele positieve covidtest, is vandaag verdwenen uit de regio. Urk en Heerde scoren met elk één nieuwe corona-besmetting nu het beste in Oost-Nederland. In alle drie de veiligheidsregio's in dit gebied liggen de aantallen nu wel lager dan gisteren.

Raalte is na twee dagen met gemiddeld 45 en 50 positieve tests per 100.000 inwoners weer terug bij meer ‘normale’ proporties . Met 6 nieuwe besmettingen ligt dat gemiddelde nu op 16 per 100.000 en daarmee zit deze gemeente in de middenmoot.

In de drie veiligheidsregio's meldt het RIVM vandaag in totaal 201 nieuwe besmettingen; dat is ruim 100 minder dan gisteren en ook minder dan de 233 van zondag.

Verhoudingsgewijs komen de meeste meldingen in Oost-Nederland vandaag uit Ommen (22,2 per 100.000 inwoners. Het gaat dan concreet over 4 nieuwe besmettingen.

In IJsselland worden vandaag 56 besmettingen gemeld, tegen 70 gisteren en 104 op zondag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook in Noord- en Oost-Gelderland dalen de cijfers weer. Maandag waren er nog 123 nieuwe besmettingen, vandaag zijn dat er 93. Elburg en Harderwijk scoren hier de hoogste aantallen, met respectievelijk 21,6 en 20,7 positieve tests per 100.000 inwoners.

In Flevoland staat de teller vandaag op 52, iets minder nog dan zondag (54) maar vooral veel minder dan maandag, toen er 114 nieuwe meldingen binnenkwamen.

Tegenover de positieve ontwikkelingen staat dat er vandaag geen gemeenten zijn met nul nieuwe besmettingen; gisteren waren dat er nog twee en zondag zelfs acht.

Piek op Terschelling

Vandaag zijn in het hele land in totaal 2263 nieuwe positieve testen gemeld. Dat zijn er precies 100 meer dan gisteren, maar wel fors lager dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (3001) .

Terschelling beleeft een piek met 3 nieuwe besmettingen, ofwel gemiddeld 61,4 positief getesten per 100.000 inwoners. Daarmee staat het waddeneiland vandaag ver bovenaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.