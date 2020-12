KAART | Veel besmettingen op de Veluwe, ook Flevoland volledig rood op coronakaart

Na twee dagen met minder geregistreerde coronabesmettingen (zo’n 7500), ligt het aantal meldingen over de afgelopen 24 uur weer een stuk hoger: 9504. Ook in Oost-Nederland zijn er meer nieuwe coronagevallen dan een etmaal eerder. Maandag kleurden in deze regio nog 10 gemeenten rood op de coronakaart, gisteren waren het er 15, vandaag is dat aantal opgelopen tot 21.

Als een gemeente rood kleurt op de coronakaart zijn er 56 of meer positieve tests geregistreerd per 100.000 inwoners in het afgelopen etmaal. De gemeenten die in deze regio het beroerdst scoren op de actuele coronakaart, liggen allen rond de Veluwe. Ermelo had relatief de meeste coronagevallen met 129 per 100.000 inwoners. Gevolgd door Putten (128) en Harderwijk (121).



Gisteren kwamen er in zowel Ermelo (62 per 100.000 inwoners), Putten (66) en Harderwijk (50) aanzienlijk minder coronagevallen aan het licht.

Het aantal nieuwe positieve tests in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland nam sowieso toe ten opzichte van een dag eerder: van 410 naar 578. Ook in Flevoland was een behoorlijke stijging zichtbaar: van 215 naar 316. In IJsselland nam het aantal nieuwe besmettingen daarentegen wel iets af. Gisteren kwamen daar 351 coronagevallen aan het licht, vandaag zijn dat er 301.



De afgelopen dagen valt geen eenduidige trend te bespeuren in het aantal nieuwe coronagevallen in deze drie veiligheidsregio's. Ten opzichte van een dag eerder stijgt het aantal net zo vaak als dat het daalt.

Positief

De gemeente Meppel had in deze regio relatief de minste besmettingen in het afgelopen etmaal: 26 per 100.000 inwoners. Olst-Wijhe (27) is de enige andere gemeente in deze regio die lichtoranje kleurt op de actuele coronakaart.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2704 mensen vanwege het virus. Dat zijn er 47 minder dan op gisteren. Een verklaring voor de daling geeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) niet.

In de vier voorgaande dagen was het aantal opgenomen patiënten juist met 454 toegenomen. Het aantal patiënten is nog steeds hoger dan de piek van de tweede golf begin november. Het LCPS verwacht ook dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende dagen blijft stijgen.

Intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg afgelopen etmaal wel. De ic-afdelingen namen 64 mensen op en zagen 36 mensen vertrekken. Het is niet bekend hoeveel van hen zijn overleden en hoeveel de ic mochten verlaten omdat hun toestand verbeterde. In totaal steeg het aantal coronapatiënten op de ic’s met 28 naar 702. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 66.000 positieve tests gemeld. Dat komt neer op gemiddeld bijna 9500 gevallen per etmaal, wat ongeveer gelijk is aan het dagcijfer van vandaag. In de week ervoor waren meer dan 81.000 nieuwe gevallen vastgesteld. Of dat verschil komt doordat de lockdown van twee weken geleden begint te werken, of dat minder mensen zich hebben laten testen rond de kerstdagen, kan het RIVM nog niet zeggen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 787.000 Nederlanders positief getest. In de tweede helft van januari zou de grens van een miljoen bevestigde besmettingen doorbroken kunnen worden.