KAART | Veel gemeenten kunnen positieve tests op 1 hand tellen, alleen in deze provincie (lichte) stijging

CHECK JOUW GEMEENTEEen grijze coronakaart vandaag in Oost-Nederland: opnieuw daalt het aantal positieve testuitslagen in de regio’s van de Stentor . Flevoland noteert nog wel een lichte stijging, terwijl heel Nederland het laagste aantal positieve tests noteert sinds begin juli. Opvallend is dat er in de regio’s van de Stentor zowel nul ziekenhuisopnames als nul sterftegevallen gemeld werden.

De drie veiligheidsregio’s van Oost-Nederland zien gezamenlijk opnieuw minder positieve uitslagen van coronatesten. Op deze maandag noteren ze er 107, dat waren er gisteren nog 129. Waren de uitslagen gisteren nog relatief gelijk verdeeld over drie, vandaag heeft de veiligheidsregio Flevoland met 50 positieve testuitslagen duidelijk meer te melden dan IJsselland en Oost-Gelderland.

Flevoland

Flevoland is daarmee ook de enige van de drie regio’s in het gebied van De Stentor die het aantal besmettingen (licht) zien toenemen: van 42 gisteren naar 50 vandaag. De gemiddelde daling blijft wel gehandhaafd: 50 ligt nog altijd onder het zevendaags gemiddelde van 53. Per 100.000 inwoners gaat die score ook de goede kant op: 11,7 vandaag tegenover 12,5 de afgelopen week.

Wat de gemeenten in Flevoland betreft was Lelystad de afgelopen dagen al in beeld met een relatief hoge score. Gisteren werden met 13 meldingen van positieve testuitslagen wel minder besmettingen genoteerd dan de dag daarvoor, maar met 11 besmettingen op deze maandag blijft Lelystad nog altijd hoog scoren. Ook de Noordoostpolder valt op: daar zorgen 8 positieve testuitslagen voor de relatief hoge score van 16,8 per 100.000 inwoners.

IJsselland

Met 26 positieve testuitslagen is IJsselland in absolute zin vandaag de beste leerling van de klas, dat is bijna de helft van wat er vandaag in Flevoland werd gemeld. Bovendien is de daling in IJsselland ook duidelijk waarneembaar: gisteren waren er nog 40 positieve testuitslagen, en het aantal van vandaag zit ook flink onder het zevendaags gemiddelde van 37. Dat leidt ook tot een lage score per 100.000 inwoners: de 4,9 vandaag zit flink onder de kritieke signaalwaarde van 7.

Ook op gemeentelijk niveau doen de plaatsen in de buurt van IJssel het goed. Ommen is de enige gemeente met nul gemelde besmettingen, maar bijna alle gemeenten hadden verder aan één hand genoeg om het aantal besmettingen te tellen. Alleen Hardenberg noteerde er 6.

Noord- en Oost-Gelderland

In Noord- en Oost-Gelderland ging het aantal positieve testuitslagen van 47 gisteren naar 31 vandaag. Dat is ruim de helft lager dan het huidige zevendaags gemiddelde van 65. Als we kijken naar de score per 100.000 inwoners dan is deze veiligheidsregio ook daar bezig met een halvering: de score van vandaag is 3,7 tegenover 7,8 over de afgelopen zeven dagen.

En die scherpe daling is ook te zien in de gemeenten: Heerde, Hattem en Berkelland krijgen bij de gemeenten zonder positieve testuitslagen gezelschap van Putten, Epe, Voorst en Brummen - de eerste drie noteerden gisteren ook al geen positieve tests.

Lochem (6) en Bronckhorst (5) kleuren nog wel wat donkerder, maar dat heeft vooral te maken met relatief lage inwonertal. Dat zorgt in Lochem voor een score van 17,7 per 100.000 inwoners, in Bronckhorst is dat 13,9.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Laagste aantal besmettingen sinds begin juni

Met de dalende cijfers blijft Oost-Nederland zich aansluiten bij de landelijk daling in het aantal positieve testuitslagen. Van 1679 op zondag gaat de teller op maandag naar 1370. Dat is ook ruim onder het zevendaags gemiddelde van 1955.

Noordoost-Friesland blijft net zoals gisteren opvallen: toen zorgden 24 besmettingen nog voor 52,8 besmettingen per 100.000 inwoners, vandaag is het aantal wel beduidend lager, namelijk 18 (39,6 per 100.000).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De ziekenhuisbezetting blijft wel licht toenemen, ook gisteren was dat al het geval. Het gaat zowel om reguliere ziekenhuisbedden als intensivecarebedden. In totaal liggen er nu 565 met corona in het ziekenhuis (zondag: 559), waarvan 198 mensen op de intensive care liggen (zondag: 195). Ook werden er meer overlijdens gemeld: negen vandaag tegenover drie gisteren. Dat ligt boven het zevendaags gemiddelde van 7.

Als we terugkijken naar de veiligheidsregio’s van Oost-Nederland, dan sluiten deze indicatoren (opnames en sterfte) niet aan op het landelijke beeld. In geen van de drie veiligheidsregio’s werden nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, noch werden er sterftegevallen geregistreerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.