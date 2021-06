KAART | Veel gemeenten zonder besmettingen, maar Veluwe en Achterhoek vallen op in negatieve zin

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland blijft zeer laag, al zijn drie gemeenten donkeroranje gekleurd. Die bevinden zich op de Veluwe en in de Achterhoek.

Het gaat om Nunspeet, Putten, Ermelo, Brummen en Bronckhorst. Zij vallen uit de toon op de regionale coronakaart. Terwijl de cijfers in verreweg de meeste gemeente laag zijn, geven deze 5 ‘kleur’ aan de kaart. Dat is echter niet in positieve zin.

Het aantal positief geteste mensen in de verschillende Veiligheidsregio’s in dit gebied vertoont ten opzichte van zaterdag een stijgende lijn. In Noord- en Oost-Gelderland steeg het cijfer (van 22 naar 28). Ook in Flevoland een terugval, daar steeg het aantal positieve tests van 10 naar 15. IJsselland kent nog wel een daling. Daar doken zondag 6 nieuwe besmetting op, terwijl het aantal nieuwe gevallen een dag eerder nog op 20 lag.

De cijfers die vandaag bekend zijn gemaakt zijn niet compleet vanwege een storing. Dat meldt het RIVM, dat de cijfers bijhoudt.

Opnieuw donkeroranje

In deze regio kleuren drie gemeenten donkeroranje. Dat betekent dat er meer dan 14 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners zijn geconstateerd. Putten verkleurde van licht naar donkeroranje. Daar steeg het aantal nieuwe besmettingen van 8,3 positieve tests naar 24,9 per 100.000. Een dag eerder telde deze gemeente ook al 29 besmettingen per 100.000.

In Nunspeet zijn zondag 18,3 besmettingen per 100.000 aangetroffen. Een dag eerder telde Nunspeet nog nul besmettingen. In absolute zin betekent het dat er 5 van de ruim 27.000 inwoners positief getest zijn op corona. Ook in Brummen stijgt het aantal besmettingen. Waren het er op zaterdag nog 0, vandaag steeg het naar 19,3.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ondanks de stijging van besmettingen op de Veluwe en in de Achterhoek, ontwikkelt de kleurenkaart zich gunstiger. Het aantal gemeenten met geen enkele nieuwe besmetting is ten opzichte van zaterdag licht gestegen. Zondag zijn er in 16 gemeenten geen nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Zaterdag was dat in 12 gemeenten het geval.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook het aantal mensen in heel Nederland dat in het afgelopen etmaal positief getest is op corona is wat gestegen. Vandaag zijn dat er 735, terwijl gisteren 702 positieve besmettingen geteld werden. Of de besmettingscijfers van vandaag helemaal correct zijn is niet duidelijk. Vanwege een storing zijn de cijfers van vandaag niet compleet, meldt het RIVM.

Het weekgemiddelde ligt onder de duizend: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 910 positieve tests per dag geregistreerd. Zaterdag lag dit gemiddelde nog op 957 en vorige week zaterdag op 1493.

Een persoon overleden

Ook de sterfte door corona daalt verder. Het afgelopen etmaal is in Nederland één persoon overleden aan corona. Een dag eerder werden er drie sterfgevallen gemeld. Afgelopen zeven dagen werden in totaal zeventien nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona geregistreerd. Deze gegevens zijn niet compleet omdat meldingen vertraagd binnenkomen.

In Amsterdam hoorden tussen zaterdag - en zondagochtend 46 mensen dat ze besmet waren geraakt. In Den Haag kregen 32 inwoners een positieve testuitslag, in Utrecht en Rotterdam waren dat er respectievelijk 18 en 30 en in Amersfoort 10.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.