KAART | Veel meer positieve tests in Oost-Nederland, carnaval en wintersport kunnen rol spelen

CHECK JOUW GEMEENTEPlots lijkt het coronavirus weer op te leven in Oost-Nederland. Vooral in Overijsselse gemeenten schiet het aantal geregistreerde besmettingen omhoog. Dalfsen, Voorst en Zwartewaterland kleuren zelfs weer dieprood op de coronakaart.

Het is niet bekend waardoor het aantal bevestigde besmettingen stijgt, maar de overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus.

Ook kunnen carnaval en de teruggekeerde wintersporters die in regio Noord voorjaarsvakantie hadden voor hogere besmettingscijfers zorgen. In carnavalsgemeenten en regio Noord werden meer testafspraken gemaakt bij de GGD, waardoor ook meer besmettingen werden gevonden.

Flinke uitschieters

Op de coronakaart van Oost-Nederland springen Dalfsen, Voorst en Zwartewaterland er in negatieve zin uit. Voorst telt naar verhouding de meeste geregistreerde besmettingen van deze regio met 580,9 positieve tests per 100.000 inwoners, oftewel 144 coronagevallen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het weekgemiddelde van 78,4 positieve tests. Gisteren registreerde Voorst nog 74 besmettingen.

In Dalfsen zijn tussen dinsdag- en woensdagochtend 153 positieve tests geregistreerd bij het RIVM, ruim 100 meer dan gisteren, toen slechts 51 besmettingen in Dalfsen gemeld werden. Ook zit het aantal van 153 besmettingen ver boven het Dalfser weekgemiddelde van 88 positieve tests.

Zwartewaterland telde afgelopen dag 517 besmettingen per 100.000 inwoners, wat neerkomt op 118 positieve tests. Dat is bijna een verdubbeling van het weekgemiddelde van 59,6 besmettingen. Gisteren kwamen er maar 14 geregistreerde besmettingen uit Zwartewaterland binnen bij het RIVM.

Grote verschillen tussen veiligheidsregio's

In heel Oost-Nederland zijn de afgelopen 24 uur 5146 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is een forse stijging ten opzichte van gisteren, toen er 3606 besmettingen uit Oost-Nederland binnenkwamen bij het RIVM.

In IJsselland werden 2231 besmettingen geregistreerd, dat zijn er bijna 750 meer dan het weekgemiddelde van 1487 besmettingen. Een mogelijke verklaring is de voorjaarsvakantie. GGD GHOR ziet meer testafspraken in het noorden van Nederland, voornamelijk van mensen die terugkomen van wintersport. IJsselland valt onder regio Noord, die vorige week voorjaarsvakantie had.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland telt 2148 nieuwe coronabesmettingen. Dit zit boven het weekgemiddelde van 1920 positieve tests, maar is lang niet zo'n uitschieter als het besmettingscijfer van IJsselland. In de Veluwse gemeenten is het coronabeeld dan ook nog rustig; zij kleuren hoogstens lichtoranje op de coronakaart.

In Flevoland komt het aantal geregistreerde besmettingen het meest in de buurt van het weekgemiddelde. Er werden in de polderprovincie 767 besmettingen geteld, een kleine 50 meer dan het gemiddelde van 719,3.

Schiermonnikoog plots ‘veel’ besmettingen rijker

In heel Nederland zijn er afgelopen etmaal 48.503 coronabesmettingen geregistreerd. Ook landelijk stijgt het besmettingscijfer dus, want gisteren werden er nog 36.529 coronabesmettingen geteld. Het weekgemiddelde van 36.113,9 positieve tests per dag wordt ruim overschreden.

Inmiddels zijn de Waddeneilanden niet meer gevrijwaard van corona. De afgelopen dagen registreerden Vlieland en Schiermonnikoog 0 nog besmettingen. Op Schiermonnikoog waren er in één dag 11 positieve tests, waardoor het relatieve aantal besmettingen direct heel hoog is: 1181,5 per 100.000 inwoners. Vlieland zit daar met 502,5 positieve tests per 100.000 inwoners, oftewel 6 coronagevallen, flink onder.

Momenteel liggen er 1285 mensen met corona in het ziekenhuis, 27 meer dan tijdens de vorige bijwerking van de ziekenhuisscijfers. 160 mensen liggen vanwege hun coronabesmetting op de intensive care, 20 mensen meer dan gisteren.

In de afgelopen 24 uur kreeg het RIVM 11 meldingen van sterfgevallen vanwege covid-19 doorgegeven, 5 minder dan gisteren. Eén van de sterfgevallen was in gemeente Oldebroek.